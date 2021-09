Record passi barca: in quattro mesi 110mila passeggeri

Passi Barca, battuto ogni record! In quattro mesi quasi 100mila passeggeri hanno utilizzato i due traghetti: 89.345 hanno optato per l’attraversamento da Bibione a Lignano (X-River) e 20.258 per Porto Baseleghe-Vallevecchia-Caorle (X Lagoon). I dati, aggiornati al 26 settembre, fanno registrare nell’ultima domenica settembrina che 3220 passeggeri hanno usato il traghetto da Bibione a Lignano e 961 quello da Bibione a Vallevecchia-Caorle.

Il servizio

Si tratta di un servizio sul quale l’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento/Bibione da due anni ha creduto e puntato. La grande sorpresa è rappresentata da “X Lagoon” partito in via sperimentale due anni fa. Se si considera che nel 2019 ben 86mila turisti hanno gradito il traghetto via fiume Tagliamento X-River e nel 2020 62.440 (complice la pandemia) le cifre del 2021 evidenziano come questo trasporto gode sempre di più di ampi consensi . Oggi sia in spiaggia che nell’entroterra sanmichelino il ciclista e il pedone possono vedere e toccare con mano un progetto legato alla sostenibilità che è stato pensato e scritto in sede di OGD (Organizzazioni di Gestione della Destinazione) assieme alle categorie economiche in un documento di programmazione.

Slow Tourism

Inoltre è stata infrastrutturata la città e l’entroterra per permettere ai cicloturisti di vivere queste nuove formule di turismo abbinate ad una meravigliosa vacanza. In pratica si è andati oltre l’offerta legata alla spiaggia e all’ombrellone, proponendo nuove formule legate allo “slow tourism” che permettono al turista di apprezzare e toccare con mano le bellezze ambientali e artistiche dell’entroterra sanmichelino, quali ad esempio le Ville Ivancich e De Buoi, il Bunker della guerra fredda, il monumento al “Carriolante”, il cimitero Austro-Ungarico e la ex cartiera di Villanova.