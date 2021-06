San Michele al T./Bibione: il consiglio comunale dà il benvenuto al nuovo comandante guardia costiera Sammartino

Il consiglio comunale di San Michele al Tagliamento/Bibione ha dato oggi il benvenuto al nuovo comandante della Delegazione di Spiaggia di Bibione del Corpo delle Capitanerie di Porto –Guardia Costiera Alfredo Sammartino.

Il sindaco

“Abbiamo sempre lavorato in sinergia e concretezza con tutte le forze dell’ordine – ha sottolineato il sindaco Pasqualino Codognotto – l’obiettivo è di arrivare a fine stagione e constatare che tutto è andato bene”. Il comandante Sammartino vanta un’esperienza trentennale che lo ha visto in servizio in imporranti realtà balneari e si è detto “pronto a questa nuova e prestigiosa esperienza”. Dai capigruppo della maggioranza e opposizione è arrivato un caloroso “buon lavoro” al nuovo comandante.