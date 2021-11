Stop ai “plateatici Covid” a fine anno. Costalonga: «È tempo di tornare alla normalità»

La giunta veneziana ha approvato una delibera che fissa alla fine 2021 il termine delle concessioni straordinarie per l’occupazione di suolo pubblico che hanno permesso, negli ultimi mesi, a bar e locali di ampliare i propri plateatici, aggiungendo tavolini esterni per accogliere un numero maggiore di clienti garantendo i distanziamenti necessari per le norme anti Covid. Lo stesso provvedimento, inoltre, proroga il divieto di rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico nella città antica di Venezia per tutto il 2022, ad esclusione di quelli previsti dai cosiddetti pianini.

I plateateci

Lo stop ai “plateatici Covid”, come spiegato dall’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, coincide con la fine dello stato di emergenza, che a livello nazionale è fissato, appunto, al 31 dicembre (non è detto, comunque, che lo stato di emergenza non venga prolungato ulteriormente). I titoli straordinari di occupazione del suolo pubblico erano stati concessi inizialmente con una delibera nel 2020, così come in tantissime altre città d’Italia, e poi rinnovate quest’anno con una seconda delibera.

Costalonga

Con il provvedimento, specifica l’assessore Costalonga, «si conclude il percorso che questa amministrazione ha iniziato lo scorso anno per aiutare i commercianti a tenere aperte le loro attività. Tutti assieme abbiamo cercato di collaborare per sostenere chi avesse avuto gravi ripercussioni legate alla crisi economica conseguente alla pandemia. Una parte fondamentale l’hanno fatta i cittadini veneziani, ai quali va il mio sincero grazie, per la pazienza dimostrata nel sopportare qualche invasione di spazio. Grazie anche a tutti i commercianti che hanno rispettato le regole».