Trasporti e task force

Una task force contro gli affollamenti negli autobus, tram, vaporetti e motoscafi. Mentre la città si rimette in moto, in tanti si lamentano del mancato rispetto della distanza di sicurezza sanitaria interpersonale raddoppiata ora a 2 metri. Actv risponde con un gruppo di lavoro. Chiamato a monitorare la situazione trasporti in tempo reale. «Abbiamo previsto un presidio fisso con 2-3 nostri funzionari a piazzale Roma. E un altro mobile che gira in punti strategici come piazzale Cialdini. O la stazione per contare, da terra, il numero delle persone che salgono e scendono dai mezzi», spiegano dalla direzione generale.

Riapertura e polemiche sui trasporti

In corrispondenza con le parziali riaperture, in molti hanno protestato. Postando sui social le foto di viaggi in cui i passeggeri con le mascherine erano stipati come sardine. Mentre la Cgil ha chiesto che il Comune rinunci al contributo annuo di 11 milioni. Che arriva dall’azienda per ripristinare alcune delle corse tagliate. «Da questi controlli ad oggi non ci risultano particolari affollamenti. O meglio. Gli affollamenti ci sono su alcune corse in via occasionale. Ed è impossibile gestire puntualmente le variazioni dei flussi. Possiamo dire che il 95% delle corse sono in linea con le misure di sicurezza. Il restante 5% presenta qualche problema di carico per concentrazioni che non sono di carattere ordinario e ripetitivo, ma eccezionale. Dove abbiamo registrato delle criticità, non abbiamo esitato a introdurre corse bis. Com’è successo sulle linee 6L, 24, 53, 5E, 6E e 7E. Chiediamo all’utenza un po’ più di collaborazione. Se si vede un po’ di assembramento, magari si aspetti la corsa successiva».

Brugnaro e trasporti sotto attacco

Sulla questione trasporti, intanto, intervenuto di nuovo il sindaco Luigi Brugnaro. «Ci mancano i soldi e aspettiamo che il Governo faccia una manovra per gli enti locali. Non si può credere che non lo faccia, anche se ad oggi non c’è alcuna notizia. Noi abbiamo due problemi da gestire insieme. La riduzione di metà delle corse e la contrazione a un quarto della capienza dei passeggeri. Questa è la situazione. Quando l’autobus o il vaporetto è pieno, secondo le misure di sicurezza, non può più fare fermate», ha affermato il primo cittadino. Annunciando che è allo studio la predisposizione di un sistema di cordoni per organizzare la coda a piazzale Roma. Inoltre daremo delle regole precise sulle precedenze. Chi ha problemi di deambulazione o fa più fatica deve poter accedere al mezzo più rapidamente». Il sovraffollamento, d’altronde, si registra non solo nel settore automobilistico, ma anche sull’acqueo. «La linea 5.2 in partenza alle 7.26 da piazzale Roma è piena denuncia Alessandro Caracoi e la gente si trova costretta a convivere non potendo mantenere le distanze di sicurezza o l’equipaggio non fa più salire nessuno. Perché Actv non inserisce più linee?».

Trasporti e turismo. Actv si difende

È noto che il problema è la sparizione del turismo che con un gettito di 100 milioni l’anno finanzia l’intero sistema, coprendo il disavanzo dell’automobilistico. «La conseguenza non può che essere il taglio dei servizi confermano da Actv. Potremo pensare di ripristinare qualcosa in più solo dopo il 4 maggio se ci sarà una riapertura complessiva delle attività economiche. In questa fase non si può fare di più». Lunedì prossimo a ripartire a pieno regime sarà la Fincantieri, i cui operai sono soliti riempire i mezzi pubblici. «Con l’azienda abbiamo convenuto d’istituire una fermata dedicata fuori dallo stabilimento in via Delle Industrie. E d’introdurre corse riservate, scaglionate in base agli orari d’uscita dei lavoratori. Non si vedranno gli assembramenti che eravamo abituati a vedere in via Della Libertà», rassicurano dalla direzione generale.

Trasporti e Ugl all’attacco

Tornando ai conti, il segretario dell’Ugl Sebastiano Costalonga ha fatto presente che «comunque dalla Regione arrivano i contributi per il trasporto pubblico che potrebbero ripianare i 140 mila euro al giorno di perdita indicati dall’azienda. Inoltre di quegli 11 milioni che vanno al Comune, calcolando un decremento potenziale del 50%, ne resterebbero oltre 5 per garantire i servizi minimi all’utenza, oggi non disponibili». «Non è un conteggio corretto. – La replica -. Gli 89 milioni annui che arrivano dal fondo statale per il tramite della Regione coprono il 60-65% del fabbisogno. Il resto deve arrivare dagli incassi. Inoltre parlare di 11 milioni è fuorviante. A marzo e in aprile non ci sono stati ricavi. Le previsioni per il futuro sono incertissime, se va bene ne resteranno un paio, forse tre. Questi soldi il Comune li impiega per altri servizi, ad esempio nel sociale. Ancorché decidesse di lasciarli ad Actv, va da sé che quest’altro servizio dovrebbe venire meno».