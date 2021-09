Tregua sul Mose: arrivano gli stipendi

Un nuovo accordo “sblocca Mose” ha convinto i sindacati a congelare lo sciopero che era stato previsto in occasione del sollevamento delle barriere del Mose, programmato il 10 settembre: lo hanno deciso Cgil, Cisl e Uil dopo aver incontrato le Rsu di Consorzio Venezia Nuova, Thetis e Comar in seguito alla riunione, avvenuta ieri pomeriggio, con i rappresentanti del ministero (Ilaria Bramezza, capo dipartimento per le opere pubbliche), il provveditore Fabio Riva ed il commissario liquidatore del Consorzio Venezia nuova, Massimo Miani.

La novità

La novità più importante, spiegano i sindacati, è che a partire da settembre «a ogni sollevamento del Mose corrisponderà una cifra che il provveditorato pagherà al Consorzio Venezia nuova», cifra che sarà versata «in tempi strettissimi» e che poi, in quota parte, sarà girata a Comar e Thetis. Questo «permetterà di pagare ai lavoratori gli stipendi di agosto (che altrimenti, nella migliore delle ipotesi, sarebbero arrivati a ottobre inoltrato) e dare continuità ai pagamenti per i mesi successivi». Inoltre «il Cvn si è impegnato a presentare istanza al tribunale, entro i primi giorni della settimana prossima, per sbloccare le mensilità di luglio e dei primi giorni di agosto dei dipendenti Comar».

Il tavolo

I segretari provinciali Ugo Agiollo, Paolo Bizzotto e Igor Bonatesta, hanno espresso soddisfazione: «Un’altra buona notizia – spiegano – è che il tavolo, al quale adesso partecipa in pianta stabile il ministero, assume carattere permanente ed è già riconvocato per il prossimo 16 settembre». In quell’occasione «faremo il punto per vedere se il meccanismo funziona, se i pagamenti saranno partiti, e ragioneremo sulla costituzione dell’Autorità, sul completamento dell’opera, sulla garanzia occupazionale e sull’organizzazione del lavoro. La fiducia delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori ora si poggia sul mantenimento degli impegni presi. In caso contrario, la risposta dei lavoratori sarà destinata a inasprirsi». Il 13 settembre ci sarà assemblea dei lavoratori.