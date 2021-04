Tutti gli ultraottantenni vaccinati entro domenica 18 nel Veneto orientale

Anziani over 80 vaccinati entro domenica. Nonostante la battuta d’arresto nella fornitura dei vaccini l’ Usl 4 del Veneto orientale raggiungerà l’obiettivo entro questa settimana.

Quanti sono nel Veneto Orientale

Sono 53 mila i vaccinati con la prima dose tra la popolazione residente, il 25 per cento dei residenti nel Veneto orientale. Intanto è iniziato uno studio delle cartelle cliniche dei pazienti per raffrontarle con cittadini “sani” che non hanno manifestato sintomi al fine di individuare i soggetti a rischio infezione.

Il coordinamento

Sarà coordinato dell’unità complessa di farmacia con Malattie infettive e Terapia intensiva del covid hospital di Jesolo.