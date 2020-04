Ugl scrive a Brugnaro

Egregio Sindaco, mi permetto di scrivere questa lettera a nome dell’Ugl, per cercare di aiutarla a dare risposte ai suoi cittadini. In questo momento difficilissimo non dobbiamo perdere tempo a criticare. Ma il nostro tempo deve essere impegnato semmai per suggerire idee e proposte per far fronte a questa terribile emergenza. Il nostro Sindacato fin da subito si è adoperato attivamente con tutte le istituzioni per dar risposte a tutti i lavoratori del nostro paese. Collaborando con tutte le associazioni datoriali e proponendo in tutti i modi qualsiasi semplificazione burocratica. Che potesse velocizzare gli aiuti ai lavoratori, imprese e singoli cittadini soprattutto nelle fasce più deboli.

Accordo Ugl e Regione

Nei giorni scorsi con la Regione Veneto abbiamo trasformato idee e proposte in accordi quadri importantissimi. Come quello per il riconoscimento della Cassa Integrazione in deroga per tutti i lavoratori del Veneto. E per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo o come l’accordo per l’applicazione nella Regione Veneto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto. E il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. A breve si arriverà ad un accordo di convenzione con le ABI del Veneto. Per permettere ai lavoratori veneti di avere con semplicità l’accesso al credito anticipato dalle banche in attesa del contributo della cassa integrazione da parte dell’INPS. Tutto grazie alla lungimiranza del Governo della Regione Veneto. Che con delibera del 13/03/2018 ha creato un Fondo di garanzia di circa 1,8 milioni per l’anticipazione della Cassa Integrazione e Solidarietà ai lavoratori.

Il segretario Ugl Sebastiano Costalonga

Arrivo alla proposta che vorrei formularle. Sono veneziano e come tutti i veneziani abbiamo ancora aperta la ferita dei giorni dell’acqua alta straordinaria. Molte aziende e famiglie hanno subito ingenti danni nonché perdite economiche che si vanno ad aggiungere a questo tristissimo momento. Grazie alla rapidità dell’intervento delle istituzioni con lo stanziamento di fondi per far fronte ai danni, Lei si è da subito attivato con bandi. Per poter chiedere ristoro dei danni a fronte di lavori o acquisti di strumentazione danneggiata. I bandi prevedevano la consegna dell’attestazione di preventivi per danni causati dall’acqua alta entro il 12 Dicembre 2019. Mentre il Comune di Venezia avrebbe ristorato le cifre richieste solamente finiti i lavori o acquistati i macchinari con la presentazione delle fatture quietanziate.

Ugl e le date

La data di termine per la consegna delle fatturazioni, dapprima stabilita al 31 di Aprile 2020, è stata prorogata al 30 Settembre. Partendo da questi dati oggettivi e considerando che ci vorrà ancora mesi per tornare alla quasi normalità. Vedendo riprendere lentamente l’esercizio delle attività lavorative. Sono a chiedere di poter verificare la possibilità di erogare i finanziamenti “acqua alta” alle persone che vi hanno fatta domanda. Trasferendo le somme richieste da subito su base dei preventivi già accolti, spostando la scadenza della consegna della fatturazione a fine anno 2020. Usando questa forma eccezionale causa anche le problematiche emergenziali del momento. Potrebbe Signor Sindaco dare risposte e respiro a molti cittadini e aziende. Che magari avevano già riacquistato macchinari fondamentali per far funzionare la propria attività. O iniziato lavori di manutenzione ma non completati, quindi in difficoltà economica per fronteggiare una imminente riapertura dell’attività. Che ognuno di noi auspica al più presto. Così molti cittadini potrebbero avere un aiuto tangibile dall’Amministrazione Comunale. Che ne farebbe da garante. E che, nel caso questi non dovessero riuscire a concludere i lavori, potrebbero restituire i soldi indebitamente acquisiti entro il 2021.