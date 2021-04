Vaccini, pochi settantenni. Ecco come l’Usl 3 apre ai sessantenni

La vaccinazione tra gli ultra settantenni fatica a decollare, anche l’Usl 3 attiva le prenotazioni per gli “over 60”, dalle 14 di lunedì 26 aprile. «Il nostro obiettivo è che nessuno rimanga escluso, lavoreremo compatibilmente con le priorità che abbiamo» spiega il direttore generale dell’azienda sanitaria Edgardo Contato. E quindi gli ultra ottantenni continueranno con l’accesso libero, mentre 70-79enni e fragili continueranno a godere di un canale preferenziale. Intanto, nella partita si inseriscono definitivamente anche i medici di medicina generale, a cui sono state distribuite ottomila dosi, che saranno somministrate entro la settimana.

Il portale unico

E a breve si inserirà anche un secondo canale: «Entro domenica, attiveremo la prenotazione nel portale unico della regione per le profilassi direttamente dal medico di famiglia» annuncia il dg Contato. Del resto, dei 70.592 anziani con un’età tra i 70 e 79 anni residenti nel territorio dell’Usl 3, finora sono stati vaccinati solo in 32.966, pari al 46.7% della platea. A questi si aggiungono poi i 12.482 (17.7%) che hanno già prenotato una seduta vaccinale.

NO ai No Vax

Intanto oggi il direttore generale Contato ha confermato i numeri dei sanitari che ancora non sono stati sottoposti a vaccinazione: 900, di cui appena 120 in attesa di completare i tre mesi dalla negativizzazione. Per la maggior parte, si tratta di operatori socio-sanitari e, a seguire, infermieri. Pochissimi i medici. Dopo la firma del decreto-legge, che condanna i “no vax” a demansionamento o sospensione dal servizio fino al 31 dicembre, sono appena 300 i sanitari che hanno proceduto con la vaccinazione. «Oggi formalizzeremo la richiesta di sottoposti a vaccinazione» spiega Contato.