Venerdì 16 mercatino “Aspettando el Redentor” rivitalizzerà la serata di Spinea

E’ stato definito nel corso della Giunta dell’8 luglio scorso il sostegno all’importante iniziativa promossa dall’Associazione di Categoria ASCOM Confcommercio del Miranese “Aspettando el Redentor”. Si tratta di un mercatino di una ventina di operatori che si posizioneranno lungo via Roma, i mercatini dell’ingegno sul marciapiede (pertanto non intralciando la viabilità e non richiedendo la chiusura della strada), Il tutto verrà ulteriormente arricchito da spettacoli itineranti e animazioni, e la collaborazione dei bar che si sono organizzati per dare il meglio ai loro clienti. L’inizio dell’evento sarà dalle 19.30 e fino alle 23 continueranno i SALDI. Importante momento per effettuare acquisti. Le vetrine saranno addobbate a festa con bandiere del leone di San marco. L’obiettivo è quello di vitalizzare il centro di Spinea ed in particolare le attività commerciali che vi risiedono, così come previsto dal progetto del Distretto del Commercio di Spinea.

Assessori e Confcommercio

“Spinea ha voglia di ripartire e con questo nuovo appuntamento lo sta dimostrando. Le adesioni dei commercianti lo hanno dimostrato. A loro va tutto il nostro ringraziamento”, spiega la delegata di Confcommercio Patrizia Vianello. L’assessore a “Turismo, Fiere e Mercati”, Franca Zamengo, dichiara: “Si tratta di un’iniziativa propostaci dall’associazione di categoria assolutamente apprezzabile, sia sotto il profilo promozionale sia come stimolo alla ripartenza dopo le limitazioni e i divieti conseguenti alla pandemia. Abbiamo ritenuto doveroso collaborare per la miglior riuscita dell’evento”.