Venezia, il vaporetto ambulatorio per le vaccinazioni

Rosso e inconfondibile, si staglia sull’azzurro della laguna e si muove per portare un po’ di speranza e sicurezza anche nei punti più isolati. Con un centinaio di dosi di AstraZeneca e di Moderma (per i superfragili) custodite nelle borse termiche lunedì di Pasquetta è partito dalle Zattere a Venezia il vaporetto ambulatorio allestito per vaccinare gli anziani over 80 di Sant’Erasmo e delle Vignole. Primo appuntamento è alle 9.30 alla fermata della Chiesa dove il vaporetto si fermerà per diventare a tutti gli effetti un ambulatorio galleggiante.

L’idea

L’idea è stata dell’azienda sanitaria Serenissima e il mezzo utilizzato è il vaporetto rosso che ricorda i 1600 anni (leggendari) della fondazione della città, prestato dal Comune di Venezia. Il vaporetto ha raggiunto Sant’Erasmo dov’erano stato fatti convergere anche alcuni over 70 da altre isola. A bordo alcuni neolaureati e specializzandi coordinati dal dottor Vittorio Selle del Sisp (Servizio igiene sanità prevenzione) e dal direttore sanitario Giovanni Carretta.