Venezia, manifestazione a sostegno del ddl Zan

Isostenitori del ddl Zan sull’omotransfobia si radunano a Venezia per manifestare a favore dei diritti delle minoranze su base di sesso e genere. Al presidio, convocato in campo Santa Margherita a partire dalle 17 di giovedì, avevano annunciato l’adesione vari gruppi studenteschi e associazioni: Non una di meno, coordinamento studenti medi, Fridays for Future, Morion, Rivolta, Loco, Lisc, Stonewall, Sportello di ascolto Lgbt+. L’intento è mostrare «la voglia di cambiare radicalmente il sistema etero cis patriarcale» e lottare contro «ogni forma di discriminazione». L’iniziativa è nata sulla scia delle proteste che ci sono state in varie città d’Italia dopo che il Senato ha bloccato la legge, pochi giorni fa.

A Venezia tante persone

Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone, in larga parte studenti ma anche rappresentanti delle varie realtà politiche e associazionistiche locali. I portavoce hanno ribadito l’intenzione di lottare per avere maggiori tutele: «Vogliamo esprimere liberamente la nostra sessualità e la nostra identità di genere, senza paura di essere aggrediti per questo», hanno spiegato. Altri temi centrali sono l’attenzione all’educazione sessuale e ambientale, così come all’emergenza climatica. Dopo un primo momento dedicato agli interventi, i manifestanti si sono mossi da campo Santa Margherita e hanno sfilato fino a campo San Geremia.

L’occasione

«È stata una bella occasione, una battaglia portata avanti con energia da questi ragazzi – ha commentato il consigliere Pd Paolo Ticozzi, presente alla manifestazione assieme alle colleghe Monica Sambo (Pd) e Sara Visman (M5s) – Io stesso ho proposto al Comune l’introduzione di una “casa arcobaleno” a Venezia, così come la celebrazione della giornata contro l’omotransfobia. È necessario unirsi, al di là delle differenze di appartenenza, perché i diritti sono di tutti ed è una lotta che va condotta insieme».