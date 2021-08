Venezia: pienone di turisti, garage al completo e ponte della Libertà bloccato

utti i commercianti e i ristoratori si lamentano per la mancanza di turisti, ma i battelli sono strapieni e da giorni e giorni il ponte della Libertà non ce la fa a sopportare tutto il traffico in entrata. Anche ieri, un normalissimo giorno infrasettimanale, tutti i garage della città, dal Comunale al Tronchetto si sono riempiti in poche ore. Il risultato sono stati auto in coda sul Ponte delle Libertà, con anche autobus e tram intrappolati nel traffico.

Le attese

Lunghe ed esasperanti attese, soprattutto per i passeggeri dei mezzi pubblici. Il flusso turistico non dà tregua e costringe a lunghe attese anche i pendolari diretti a Venezia. Dato che i garage di Piazzale Roma sono al completo (come ormai accade da settimane) i vigili fanno tornare indietro le auto.

La control room

Il problema è che nessuno ferma questo traffico prima che entri nel “collo di bottiglia” del ponte della Libertà. La famosa “control room” fatta costruire e attrezzare dal Comune apposta per queste situazioni, pare non funzionare.