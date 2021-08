Venezia, si tuffa in Canal Grande dal ponte degli Scalzi sfiorando i motoscafi. Preso

Si è tuffato in Canal Grande dal ponte degli Scalzi alle 11.30 di ieri, rischiando di finire contro qualche vaporetto, taxi o barcone di passaggio. Un giovane senza documenti, di probabile origine pachistana, ha creato un bel po’ di parapiglia: sono dovuti intervenire in otto, tra agenti della polizia locale e della polfer per portarlo a riva e trasferirlo in Questura per l’identificazione. Avrà 450 euro di sanzione, ma non sembra essere in grado di pagarli.

Il commento di Brugnaro

“Primo tuffo dagli Scalzi”, twitta il sindaco Brugnaro, “l’abbiamo preso, fermato e denunciato… purtroppo non possiamo fare di più … meriterebbe molto di più. Non ci sono aggettivi per descrivere persone come questa!” Il ragazzo sarà anche denunciato per attentato ai trasporti, per il rischio provocato alla circolazione .