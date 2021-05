Venezia, un bollino “Covid free” per gli hotel

Un bollino “Covid-free” per gli hotel di Venezia. La proposta porta la firma dell’associazione Veneziana Albergatori (Ava) che si prepara a dialogare con le organizzazioni sindacali per favorire la totale vaccinazione dei lavoratori delle strutture alberghiere. Al tavolo, che riunirà le associazioni di categoria di albergatori e ristoratori, gli enti bilaterali per il turismo e i sindacati, siederà Daniele Minotto (vicedirettore Ava). Come capitato per gli operatori sanitari, anche in questo caso il nodo da sciogliere riguarderà gli scettici del vaccino. Per loro, il trattamento potrebbe essere lo stesso: demansionamento e tagli alla paga. Tema caldo, come dimostrato dalle recenti manifestazioni degli operatori sanitari che non intendono sottoporti alla puntura.

L’AVA

“Vogliamo introdurre dei vincoli a privacy e libertà per quanto riguarda le scelte sanitarie di chi lavora a contatto con il pubblico, andando verso una sorta di obbligo vaccinale” spiega Minotto. Dal primo giugno si apre la vaccinazione a categorie che hanno un rapporto diretto con il cliente. “Il turismo è quindi una categoria prioritaria e questa fase può essere decisiva per dare una spinta a un settore che ha l’urgenza di ripartire”, aggiunge il vicedirettore. I dubbi restano. Alcuni tribunali si sono già espressi sul personale sanitario, permettendo alle aziende di sospendere e mettere a “paga zero” i lavoratori che sono a contatto con i pazienti e rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione. «Stiamo lavorando affinché questo possa essere applicato in analogia anche nel settore alberghiero», aggiunge Minotto. Ma se in un’azienda grande si può prevedere il cambio di mansione, spostando per esempio un cameriere a un’occupazione che non è a contatto con il pubblico, in una piccola azienda questo non è possibile. Allo stesso tempo tutte le aziende veneziane devono avere il diritto di proporsi al pubblico con il marchio “covid-free”.

La conclusione di Minotto

«Come rappresentanti delle aziende chiediamo quindi di tutelarle con la più severa presa d’atto e con la volontà di risolvere problema, garantendo la possibilità di sospendere dal lavoro il dipendente non vaccinato», aggiunge Minotto, “è un tema difficile da affrontare perché va in conflitto con alcune normative ma bisogna rendersi conto che siamo in una fase straordinaria, in una situazione da economia di guerra”. L’obiettivo è tutelare l’economia turistica veneziana e migliaia di posti di lavoro: inevitabilmente, un bollino “Covid free” garantirebbe un ritorno in termini di immagine e sicurezza. «Tanti albergatori vogliono quindi poter dare la massima tutela ai loro clienti», conclude Minotto, «ma basta anche un solo operatore non vaccinato per impedire alle aziende di proporre l’hotel con la garanzia “covid-free”».