Villaggio Laguna abbandonato

La consigliera comunale Elena La Rocca si è recata presso il Villaggio Laguna di Campalto su sollecitazione dei suoi abitanti per raccogliere le loro testimonianze e istanze. «È paradossale la situazione che ho trovato – esordisce La Rocca – al Villaggio Laguna. Ho parlato con tantissimi residenti che si sono lamentati della situazione in cui si trovano a causa dell’incapacità di questa amministrazione. In una sola parola: ISOLATI. La prima (delle tante mancanze) che mi hanno fatto notare è il netto taglio dei trasporti che impediscono loro di muoversi verso Favaro o verso il centro di Mestre».

Cosa è il Villaggio Laguna

Stiamo parlando di una zona residenziale che doveva essere un fiore all’occhiello per il Comune e che ora vive in uno stato quasi di abbandono. «La maggior parte dei residenti è composta – continua La Rocca – da persone anziane, sprovviste di mezzi propri o impossibilitati a spostarsi perché figli o nipoti vivono altrove. Questo li porta ad una situazione di sconforto quasi totale. Per loro anche recarsi a fare una visita all’Ospedale all’Angelo o un esame diventa impossibile. Sono anni che richiedono anche all’interno del Villaggio una guardia medica o un presidio medico come a Favaro ma la Politica è sorda ai loro richiami! Per non parlare poi dei mezzi pubblici che passano una volta all’ora. E se uno avesse delle urgenze? Non dimentichiamoci che oltre che residenziale il Villaggio Laguna ospita anche l’Associazione Agape che segue da anni persone con disabilità. Come fanno a spostarsi o a chiedere aiuto se sono lasciati soli anche dall’ACTV? Sbaglio o il Sindaco Brugnaro aveva detto che il problema delle corse era stato risolto?».

I famosi tavoli e ACTV

La Consigliera torna anche sulla disponibilità richiesta da Brugnaro di partecipare a tavoli di lavoro collettivi anche con le opposizioni. «Questi sono i problemi che avremmo dovuto affrontare a quei tavoli ma, ad oggi, nessuno delle opposizioni è mai stato chiamato al confronto. Si ricordi il Sindaco che non esistono “cittadini di serie A o di serie B” e che è troppo comodo farsi vedere solo una volta ogni cinque anni in piena campagna elettorale per racimolare voti. Queste persone hanno bisogno di un intervento immediato e repentino. A cominciare dal potenziamento del trasporto a un presidio medico di appoggio anche all’Agape. Se il primo cittadino non darà risposta a questa mia richiesta mi muoverò immediatamente con una mozione. Caro Sindaco basta ora con le promesse. Questa gente vuole fatti!», conclude Elena La Rocca.