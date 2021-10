Vino, consumi record sulle spiagge veneziane: aumenti del 7/8% del fatturato rispetto al 2019 (che resta un anno da incorniciare) per le aziende dell’opitergino mottense

Il consumo del vino sulle spiagge veneziane consegue un nuovo record durante questa estate che sembra avviarsi alla fine. A beneficiarne un centinaio di cantine dell’Opitergino Mottense dato che l’aumento del consumo di vino è stato superiore del 7-8 per cento rispetto non all’anno precedente, ma al 2019 che fu considerata una delle migliori annate per l’economia turistica. Circa cento aziende hanno registrato un aumento del fatturato complessivo dall’1,5 ai 2 milioni di euro.

Nadal

Un 2021 che segna anche altri record come conferma Valerio Nadal presidente Condifesa TVB (10mila imprese agricole associate): “Rispetto a due anni fa l’estate 2021 è iniziata in sordina. Sono andate perdute festività come la Pentecoste, un giugno a rilento, dominavano soprattutto le incertezze. Poi l’esplosione tanto che fui tra i primi a parlare con i nostri associati e annunciare che rispetto all’anno scorso le vendite sono aumentate dal 40 al 50 per cento. Ma superare il 2019 rappresenta un risultato ancora più prestigioso. E se il tempo in ottobre fosse ancora così ci aspettano altri fine settimana ricchi di soddisfazioni”.

Passador

Franco Passador direttore generale di Vivo Cantine commenta così: “il successo è riconducibile con le presenze turistiche decisamente aumentate. Così come è aumentata la voglia di “evadere”, di frequentare i bar e i ristoranti. Oggi il vino è diventato un bere che in ogni angolo del mondo trova ampi consensi. L’economia aveva bisogno di risollevarsi e vediamo questi dati con molta soddisfazione assieme a tutto il mondo e l’indotto legato al vino.

NB: L’AUMENTO DEL FATTURATO DI CIRCA DUE MILIONI NEL 2021 RISPETTO AL 2019 RIGUARDA LE TOTALI 100 AZIENDE DELL’OPITERGINO MOTTENSE