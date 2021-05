Violenze, percosse e umiliazioni alla moglie. Uomo arrestato a Mira

Picchiata, violentata, umiliata e isolata da un sadico che ha avuto la disavventura di sposare. Un inferno per una donna e una storia aberrante quella scoperta dai carabinieri di Mira, che alla fine hanno arrestato, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Venezia un uomo di 51 anni, accusato di gravi reati di maltrattamenti contro familiari e violenza sessuale.

Il caso

L’uomo, di origini marocchine, è infatti accusato di gravissimi comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie connazionale, tenuti all’intero nucleo familiare, costantemente umiliata pesantemente e percossa a più riprese ed indotta a subire pesanti atti sessuali, poi a non denunciare le violenze né a ricorrere alle cure mediche del caso.

Le indagini

Le delicate indagini svolte dai carabinieri hanno accertato che non si contavano le minacce, le ingiurie pesantissime rivolte alla povera donna, gli innumerevoli episodi anche oltre l’immaginabile verificatisi tra le mura domestiche a cui hanno fatto da contraltare reticenze e silenzi indotti dalle violenze fisiche che, anche con l’aggravante di questi periodi di “isolamento”, hanno impedito di far emergere un quadro terribile che andava avanti, costantemente, almeno dal matrimonio tra i due.

I carabinieri e le testimonianze

E’ spettato quindi ai carabinieri, intervenuti occasionalmente e in molte occasioni, procedere autonomamente e ricostruire la situazione sì da inchiodare alle proprie responsabilità l’uomo, acquisendo – anche grazie all’utilizzo della “Stanza tutta per sé” allestita di recente in Tenenza – testimonianze di vicini e conoscenti, di parenti che confermano un quadro aberrante, fatto di anni di violenze fisiche e svalutazione di ogni dignità umana, uno scenario di silenziosa violenza domestica che durava da decenni. Il terribile quadro riportato dai militari dell’Arma all’autorità giudiziaria è sfociato nell’emissione del provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo che ieri è stato arrestato dai militari della Tenenza e portato in carcere.