Verdini junior aveva nel mirino le strade del Veneto: dalla concessionaria autostradale Cav ai Mondiali di sci. Le carte

Una nomina in Cav. Un manager al vertice del Piano straordinario per i Mondiali di sci a Cortina del 2021. Un’azienda veneta leader nel settore delle grandi infrastrutture, la Gemmo spa, guidata da un amministratore delegato ora indagato. Eccoli i tre pilastri veneti dell’inchiesta che ha portato ai domiciliari Tommaso Verdini, (figlio di Denis, ex braccio destro di Silvio Berlusconi, a sua volta indagato nello stesso procedimento, ndr), nell’ambito di un’inchiesta per corruzione, traffico di influenze e turbativa d’asta della procura di Roma.

Le indagini

Al centro delle indagini la Inver srl, società di consulenza di Verdini Jr e Fabio Pileri (anche lui ai domiciliari) che avrebbe ottenuto da alcuni imprenditori denaro in cambio di appalti da manager Anas compiacenti. In cambio i manager avrebbero ottenuto promozioni tramite del figlio di Verdini, che poteva sfruttare le entrature politiche del padre. Appalti agli imprenditori, carriera per i manager, stipendi stellari per i due titolari della Inver srl, uno schema che sarebbe potuto durare a lungo. Ma alla vigilia di Natale Verdini, Pileri e altri tre imprenditori sono finiti ai domiciliari, mentre due manager Anas Paolo Veneri, ex dirigente della sezione appalti e acquisti di Anas, e Luca Cedrone, ex funzionario della direzione appalti, sono stati sospesi dai loro incarichi.

Il ruolo del Veneto

Nelle carte dell’inchiesta emerge che il Veneto ha avuto un ruolo tutt’altro che secondario in questa inchiesta. La gip romana Francesca Ciranna, nel ricostruire versamenti e appalti, dà infatti ampio spazio alla ricostruzione di come Verdini abbia tentato di mettere le mani su una nomina veneta, piazzando il suo manager di fiducia in Anas Domenico Petruzzelli (indagato ma non sottoposto a misura ndr) al vertice di Cav, «Concessioni autostradali venete», società che mira a diventare centrale nella gestione delle autostrade venete e quindi strategica per la Regione.

Il tentativo (fallito) con Ciambetti

Scrive la gip: «Tommaso Verdini si adopera anche per far ottenere a Petruzzelli la nomina come amministratore delegato della società Cav spa nell’aprile/maggio del 2022 e attiva contatti politici che ne favoriscano la nomina». Verdini cerca di mettere in contatto Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale, con Petruzzelli. C’è da capire se la nomina al vertice di Cav sarà interna ad Anas o se si cercherà un esterno. «Vorrei che dicesse lui come fosse amico suo» dice Verdini ad un amico ipotizzando un dialogo tra Ciambetti e Petruzzelli. Sempre all’amico, l’indagato riferisce di aver informato Domenico Petruzzelli della possibilità di portare il suo curriculum lunedì sera a una cena con Ciambetti. Tuttavia sempre Verdini esterna dubbi sulla riuscita dell’operazione in quanto non conosce personalmente il presidente del consiglio veneto. La cosa, dunque non va in porto. Il 18 novembre del 2022 viene nominata amministratrice delegata di Cav l’ingegnera Maria Rosaria Anna Campitelli (estranea alla vicenda). «Mi fu portato il curriculum di Petruzzelli – dice oggi Ciambetti – ma non ricordo chi me lo diede, e comunque quella non era una nomina che spettava a me… Verdini jr? Lo conosco, ma non ci ho mai avuto a che fare».

Nell’orbita del sistema

Il Veneto resta comunque nell’orbita del «sistema Verdini», tanto che uno dei manager Anas sottoposto a misura cautelare è Luca Cedrone, 50 anni, romano, componente della struttura operativa «Piano strategico per l’accessibilità a Cortina 2021 – opere in variante alla strada statale Alemagna», uno dei punti nevralgici delle infrastrutture venete, realizzata per i Mondiali di sci. Cedrone è accusato di aver fatto parte del «sistema» perché in quanto membro di commissione della gara da 180 milioni di euro per la sistemazione di gallerie e viadotti (tra questi il lotto uno è destinato proprio al Veneto e al Friuli Venezia Giulia), fa in modo di far vincere la gara a uno dei clienti della Inver. Tra gli aggiudicatari dei lavori del secondo lotto c’è anche la Gemmo spa di Arcugnano, guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Tomarchio. E la Gemmo figura anche tra i quattro clienti di Verdini finiti nella bufera: anche il colosso vicentino paga la Inver per «consulenze» che secondo la procura consulenze non sono. La gip, prendendo spunto dalle richieste della procura, scrive che la Gemmo, tramite il suo ad Giuseppe Tomarchio, avrebbe versato a Inver 50.874 euro (iva esclusa) in un anno tra il 2021 e il 2022.

Il dialogo

Per l’accusa sono soldi investiti per ottenere favori dai manager Anas amici di Verdini. Gemmo partecipa e si aggiudica con altre aziende i lavori al secondo lotto di gallerie e viadotti, ma perde una gara da 16 milioni in Molise e Umbra. Così l’amministratore delegato decide di non pagare più. Ed è qui che Pileri parla di un dialogo tra Tomarchio e Verdini. Tomarchio appare risentito, Verdini gli risponde: «Ah non sei soddisfatto Beppe? Ma quel milione e duecentomila euro che ti ho sbloccato io in quella galleria a Perugia, a me m’è valso un avviso di garanzia se permetti». Giuseppe Tomarchio è indagato nell’ambito dell’inchiesta per corruzione.