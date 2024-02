Verona, a rischio l’avvio del liceo made in Italy: in pochi all’open day del Montanari

Siamo ormai agli sgoccioli nella scelta della scuola superiore e il liceo Montanari di Verona è uno dei pochi in Veneto ad aver scommesso sull’indirizzo Made in Italy. E lo ha fatto presentandolo in due settimane in alcune scuole medie di Verona e agli incontri del 27 gennaio e 3 febbraio al Teatro Alle Stimate a cui hanno aderito una 70ina di persone. Una vera e propria corsa contro il tempo siccome le registrazioni alle scuole superiori scadono il 10 febbraio e molti genitori hanno ormai già provveduto a iscrivere i propri figli ad altri indirizzi. «L’attivazione del liceo del Made in Italy è diventata legge solo l’11 gennaio periodo in cui di solito studenti e famiglie hanno già compiuto una scelta – dice il dirigente Matteo Sansone -. La fortuna del nostro liceo è stata quella di avere abbastanza personale per garantire anche le materie del nuovo indirizzo. Ora speriamo che qualcuno si iscriva. Ci vorranno almeno 20 studenti per partire».

Le materie

Il liceo del Made in Italy è una variazione dell’attuale liceo economico-sociale con l’aggiunta di una seconda lingua straniera che, nel caso del liceo Montanari, potrà essere scelta tra tedesco, francese e spagnolo. È stato poi introdotto lo studio della storia dell’arte anche nel biennio e un maggior numero di ore di diritto ed economia politica. Tolte invece, almeno nei primi due anni, fisica e le materie legate alle scienze umane. Il piano di studi di terza, quarta e quinta è infatti ancora in fase di definizione da parte del ministero, ma una delle più grandi novità, a differenza degli altri licei, sarà quella di permettere agli studenti del triennio di fare un tirocinio nelle aziende del territorio. «Trattandosi di un liceo la formazione sarà comunque teoretica – spiega il dirigente -. I ragazzi sono quindi invitati poi a proseguire gli studi scegliendo l’università o un istituto tecnico superiore, oppure il conservatorio, l‘accademia delle belle arti o le scuole superiori per mediatori linguistici. L’idea è formare delle figure manageriali e imprenditoriali che valorizzino e tutelino le eccellenze italiane, colmando l’attuale divario tra domanda e offerta sul mercato produttivo italiano».

Progetti legati alla musica

Chi deciderà poi di intraprendere un percorso universitario potrà in particolare investire su una formazione economica o di marketing, o giuridica per la tutela del brand Made in Italy o nelle relazioni internazionali. «Verona è un terreno fertile dove proporre questo nuovo indirizzo, siccome è ricco di imprese conosciute nel mondo proprio per il brand Made in Italy, oltre ad avere un grande patrimonio culturale e artistico – dice il dirigente -. Basti pensare al Festival di Opera Lirica in Arena. Siccome il liceo Montanari ha anche l’indirizzo musicale l’idea è infatti quella di creare dei progetti incentrati sulla musica anche per gli studenti del Made in Italy, in modo tale da dare una visione il più completa possibile delle eccellenze italiane».