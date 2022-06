Verona, nelle piazze con Tommasi anche i Dem di Padova

I più votati nelle fila del Pd di Padova, – dove il centrosinistra ha vinto al primo turno – arrivano a Verona a sostenere Damiano Tommasi, prima del ballottaggio dell’ex calciatore contro il sindaco uscente Federico Sboarina (Fdi), sul quale è in vantaggio di 7 punti. Ieri nel mercato all’aperto in zona Stadio ‘Bentegodi’, Tommasi e i suoi hanno ricevuto il ‘supporto per il volantinaggio tra le gente del vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi, di Margherita Colonnello, e Pietro Bean, i detentori dei record di preferenze alle comunali padovane, dove si è imposto sul centrodestra il sindaco uscente, Sergio Giordani.

Micalizzi

“Siamo stati nei mercati di Verona, tra la gente, riscontrando tanto entusiasmo – ha detto Micalizzi – perchè anche qui il cambiamento è possibile. Abbiamo portato direttamente il nostro ‘in bocca al lupo’ a Damiano Tommasi, persona molto apprezzata dai suoi concittadini. Per i candidati è stato un bel segnale, perchè vedono nel risultato di Padova un esempio in Veneto, ed un auspico positivo di un cambiamento anche nella loro città”.