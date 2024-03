Verona, tutto pronto per il G7: centro blindato, varchi, chiusure e divieti

Oggi e (soprattutto) domani Verona è pronta ad ospitare il grande appuntamento dei ministri dell’Industria del G7, ossia dei 7 Paesi più industrializzati del mondo: Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Canada, Giappone e, naturalmente, Italia, per la quale farà gli onori di casa il ministro Adolfo Urso. Completato il maquillage del centro storico, sono già in città anche circa duecento funzionari internazionali di altissimo livello (con uno sfrecciare di blindatissime auto blu mai visto in passato) mentre le misure di sicurezza sono severe: circa 500 gli agenti annunciati ufficialmente, oltre a rinforzi in borghese e ad una pattuglia di 6 tiratori scelti, anche se il massimo dispiegamento è previsto per la giornata di domani, quando si svolgeranno i meeting più importanti nel Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra. Nella giornata di oggi si terrà invece il B7, che riunirà centinaia di rappresentanti di aziende nella sede di Confindustria, in piazza Cittadella, con una cena di gala allestita in prefettura. Il G7 avrà infine una «coda» a Trento, dopodomani, con un secondo incontro interministeriale.

Zona verde e zona gialla

Tornando al tema della sicurezza, il centro di Verona è stato suddiviso in due parti: la zona rossa, transennata e blindata (chiamata ufficialmente «zona verde», per cercare un effetto distensivo) e la zona gialla, dove sono vietate le manifestazioni. La zona gialla sarà istituita già oggi, per alcune ore, in corrispondenza dell’area di piazza Cittadella e di quella di piazza dei Signori. La zona verde sarà attivata solo domani, tutt’attorno alla Gran Guardia, per 24 ore, in tutta piazza Bra, transennata e vigilata ai varchi (escluso il Liston). Resterà chiusa al pubblico l’Arena, dove i ministri faranno la foto di gruppo, e la zona del teatro Filarmonico, dove concluderanno la giornata a cena.

Divieti e chiusure

Diverse le manifestazioni di protesta finora autorizzate per domani: una in piazza Cittadella, alle 14, voluta da gruppi di sinistra in favore dei palestinesi, l’altra a Pradaval, alle 17, organizzata da Forza Nuova e altri movimenti di destra. Già oggi, invece, la Cgil organizza una sorta di contro-G7 sull’industria mondiale, alle 9.30 all’auditorium della Fiera.

Oggi e domani, ovviamente, occhio ai divieti di transito e di sosta nel cuore della città. Il consiglio (se non si è residenti in centro) è quello di evitare, domani, il transito dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Domani saranno infatti possibili chiusure momentanee anche di via Pallone da ponte Aleardi e stradone San Fermo da Ponte Navi. Il trasporto pubblico subirà variazioni di orari e linee. I negozi resteranno tutti aperti anche nella zona verde, ma domani sarà possibile raggiungerli solamente a piedi. L’area taxi sarà spostata in via Pallone mentre l’Arena, per ragioni di sicurezza, sarà chiusa al pubblico sia oggi che domani.