Verso un nuovo lockdown?

Da dopodomani l’Italia potrebbe fermarsi alle 18 o alle 21. Il coprifuoco globale, anticipato e valido per tutto il territorio nazionale, è la grande novità delle ultime ore assieme a un’altra ipotesi che era nell’aria da un paio di giorni: la chiusura definitiva di bar e ristoranti. Se queste misure entreranno o meno nel Dpcm, che sarà firmato dal presidente del Consiglio non più oggi, ma domani, dipende dall’esito del confronto aspro con le Regioni e, dentro il governo, dalle resistenze di Giuseppe Conte.

Le ipotesi

Il governo lavora su tre livelli: nazionale il primo, regionali gli altri due, anche se differenziati a seconda del rischio. La proposta delle 18 è condivisa dai governatori, tra di loro non coesi ma decisi – quasi tutti – a caricare sul governo centrale la responsabilità di scelte che avranno un impatto micidiale sull’economia e la fibra sociale dell’Italia. Per l’ala rigorista composta da Pd e dal ministro della Salute Roberto Speranza, il coprifuoco serale e la chiusura di bar e ristoranti si possono e si devono fare. Per Italia Viva no. Soprattutto: non è convinto Conte. Per tutta la giornata di ieri, e durante il lunghissimo vertice con i capidelegazione, esteso poi ai capigruppo di maggioranza, il premier ha espresso tutte le sue perplessità su scelte che di fatto si configurerebbero come un pre-lockdown imposto a chiunque e non solo ai territori che hanno visto schizzare l’indice di contagio Rt e hanno una situazione ospedaliera allo stremo.

La via di mezzo

Ci sarebbe una via di mezzo, lasciata sotto traccia come possibile compromesso: il coprifuoco scatterebbe alle 20, ora di chiusura di molti supermercati. L’intera domenica è stata scandita da incontri via zoom e indiscrezioni più o meno confermate. Di certo ci sarebbe che il Dpcm durerà un mese, fino al 4 dicembre, sempre che non venga aggiornato prima, ma a quel punto l’Italia scivolerebbe in un confinamento totale, come lo scorso marzo. La strategia del governo prevede un regime differenziato su tre livelli, stabiliti in base agli scenari e ai rischi del sistema elaborati dall’Istituto superiore di Sanità, dal Cts e con il coinvolgimento delle Regioni. Terzo livello: nazionale. Secondo livello: misure severe per Regioni a rischio. Primo, quello più duro: misure drastiche per Regioni che sono già nello scenario quattro ad altissimo rischio. Da una parte il decreto normerà le chiusure e i comportamenti da tenere a livello nazionale. Coprifuoco, stop agli spostamenti tra le regioni, centri commerciali sbarrati nel week end, corner dei giochi sigillati nelle tabaccherie, scuole in presenza solo fino alla seconda media compresa, come proposto da Conte, anche se la didattica a distanza resta uno dei nodi ancora non completamente sciolti. Fino a qui, il perimetro nazionale del provvedimento a cui affiancare con estrema urgenza zone rosse localizzate. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il collega agli Affari regionali, Francesco Boccia, vedono e rivedono i governatori. La proposta delle Regioni di un coprifuoco generalizzato serve a spazzare via la responsabilità di decretare chiusure mirate. Di città, di aree metropolitane o dell’intero territorio regionale. Si oppongono il lombardo Attilio Fontana, il ligure Giovanni Toti e per motivi diversi, inerenti all’impossibilità di controllare il blocco totale di Napoli, il campano Vincenzo De Luca.

Il parere degli scienziati

Per il governo però è cruciale attenersi alle indicazioni degli scienziati che, sulla base del documento dell’Istituto superiore di Sanità e del sistema di monitoraggio condiviso con il Comitato tecnico scientifico, suggeriscono di procedere immediatamente con le zone rosse a livello locale. Ancora ieri sera si discuteva se farlo su base provinciale (e di aree metropolitane) o per l’intera regione visto alcune realtà come Piemonte e Lombardia dove di fatto resterebbero fuori solo alcune porzioni di territorio. Il governo vorrebbe automatizzare il meccanismo delle chiusure, imponendolo alle Regioni attraverso il Dpcm. I lockdown scatterebbero con un indice di contagiosità Rt 1,5 con rischio alto di saturazione dei posti letto in ospedale molto alto (30% delle terapie intensive), oppure con Rt a 2 e oltre.

Oltre alla quasi totalità di Piemonte e Lombardia e alle metropoli, Napoli e Genova comprese, tra le aree più in crisi l’Iss include la Calabria (province di Cosenza, Reggio e Catanzaro), dove c’è un problema di trasmissione dei dati, Rovigo e Treviso in Veneto, Enna e Caltanissetta in Sicilia, Brindisi in Puglia, la provincia autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta. In caso queste aree venissero cinturate come zone rosse, al loro interno le strette sarebbero molto più severe, con mobilità ridotta solo a necessità di lavoro e salute. Al di là dei servizi essenziali, farmacia e alimentari, potrebbero rimanere aperte le fabbriche, e gli uffici ma con ricorso allo smart working. La sponda che nel governo si batte per tenere aperte le scuole, Conte, i grillini e i renziani, vorrebbe mantenere le lezioni in presenza anche qui. I trasporti locali potrebbero scendere al 50 per cento di capienza, un tetto più facilmente raggiungibile se le presenze in strada si rarefaranno. Totalmente bocciata appare invece la limitazione alla circolazione per gli over 70, suggerita da un infelice tweet di Toti e sostenuta da altri colleghi governatori.