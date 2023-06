Vertenza Speedline, il Comune interviene a fianco dei sindacati

Vertice sulla Speedline. Si è tenuto ieri un incontro in Municipio tra la sindaca Natascia Rocchi, la Consigliera della Città Metropolitana e del Comune di Venezia Deborah Onisto ed i rappresentanti sindacali di Speedline.

La nota del Comune

«Si è utile ritenuto convocare le rappresentanze sindacali spiega il Comune – per comprendere al meglio la situazione legata alla possibile cessione dell’azienda salese all’unico interlocutore a cui Ronal ha concesso l’esclusiva della trattativa». Hanno preso parte all’incontro di ieri in rappresentanza delle rsu, Andrea Zampieri della FIOM CGIL, Paolo Zennaro, Gianpaolo Albanese, Nicola Cecchin, Renzo Bonaldo e Mauro Bergamini della FIM CISL.I sindacalisti hanno esposto a politici locali, le forti preoccupazioni legate al futuro produttivo ed occupazionale dell’impresa, timori che riguardano prima di tutto i lavoratori dell’azienda salese. I rappresentanti sindacali inoltre hanno espresso la loro perplessità con riferimento alla chiusura manifestata da parte dei soggetti investitori rispetto alle richieste sindacali.

Nulla di fatto ma le istituzioni garantiscono aiuto

La trattativa, comunque, è ancora in corso, e gli stessi sindacati auspicano un cambiamento di atteggiamento degli acquirenti. Da parte delle istituzioni locali è stato garantito sostegno e vicinanza; si è poi apprezzato il contegno tenuto dalle rsu, nel lungo percorso di trattative che da anni coinvolge la storica azienda di Santa Maria di Sala, evidenziando come questo costituisca un modello di trattativa proficuo, sempre propositivo ed aperto. Le istituzioni hanno poi sottolineato la rilevanza prioritaria della tutela del lavoro e dei lavoratori.«Su questo tema precisa l’amministrazione comunale – verranno sensibilizzate le aziende locali per opzionare eventuali, e si spera poco numerosi, ricollocamenti futuri dei lavoratori».