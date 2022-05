Via libera a progettazione nuovo Ospedale Padova

Inizia ufficialmente il countdown per il nuovo Ospedale di Padova. E’ stata firmata stamane infatti dal direttore generale dall’Azienda Ospedale Università la delibera per l’assegnazione del Progetto di fattibilità tìecnico-economica con il gruppo vincitore della gara d’appalto, la Politecnica Ingegneria ed Architettura (società cooperativa di Modena) in raggruppamento temporaneo con ATIproject Srl, Cooprogetti Società Cooperative e Techint spa.

L’affidamento

L’affidamento della fase progettuale ha un valore di aggiudicazione di 2,2 milioni di euro, che potrà essere esteso anche alle fasi successive, ovvero il progetto definitivo, esecutivo e la direzione lavori per un importo complessivo a base di gara di 35,5 milioni di euro. Il gruppo avrà a disposizione 120 giorni di tempo per presentare il Progetto di fattibilità Tecnico-Economica, dalla firma del contratto.