Vinitaly 2023, Joe Bastianich canta Bella Ciao con Attilio Scienza

Joe Bastianich al Vinitaly 2023 ha presentato il proprio libro ‘Il grande racconto del vino Italiano‘. Il personaggio televisivo di origine italiana nel mezzo della presentazione ha dato vita, assieme ai presenti, ad un karaoke quando con la chitarra ha suonato il brano “Bella Ciao” assieme al noto agronomo Attilio Scienza.

Il libro di Bastianich

Un libro capace di andare ben oltre il vino, l’ultimo di Bastianich. La bevanda infatti può mettere in contatto le persone divenendo storia ed emozioni. L’Italia è uno dei maggiori produttori al mondo di vino e non poteva esserci migliore occasione per presentare un libro a riguardo del Vinitaly. Non si tratta solo di una mappatura dei vini o di un tomo per orientarsi ma “un invito al viaggio nell’incanto del vino italiano” accompagnato da tantissimi aneddoti raccontati dallo stesso Bastianich.

Chi è Attilio Scienza

Attilio Scienza classe 1945 è laureato in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Dal 1974 è stato assistente ordinario presso l’Istituto di Coltivazioni arboree dell’Università di Milano. Dal 2004 Professore ordinario di “Viticoltura” presso la medesima Università. Nel corso della sua lunga carriera ha fatto anche da direttore generale dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige dal 1985 al 1991. Ha contribuito a diverse pubblicazioni nazionali ed internazionali ed è Presidente del progetto “Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese“.