Vino, Conte (Lega): etichetta irlandese viola mercato unico UE, Bruxelles intervenga

“La legge entrata in vigore in Irlanda che introduce un’etichetta allarmistica per le bottiglie di alcolici non solo è sbagliata nel merito e rispetto agli obiettivi di promozione della salute che si prefigge, ma è anche in palese contrasto con le norme europee sulla concorrenza nel mercato unico. Per questo, la Commissione Ue non può far finta di non vedere, come ha fatto finora. Deve intervenire e aprire una procedura d’infrazione”. Lo dice l’eurodeputata della Lega e membro della commissione Agricoltura al Parlamento europeo, Rosanna Conte.

La legge irlandese

“Questo tipo di etichetta demonizza il consumo di alcol senza fare alcuna distinzione tra consumo moderato e eccessivo. Bere un bicchiere di vino a tavola non fa male alla salute – continua Conte – Inoltre, la legge irlandese non distingue tra superalcolici (come whisky o vodka) e vino, di fatto equiparandoli. Che la salute sia un bene primario da tutelare siamo d’accordo. Ma non possiamo accettare che, nel nome di questo bene, si demonizzi un intero comparto agricolo, tanto più vista la carenza di evidenze scientifiche a supporto del messaggio contenuto nelle etichette irlandesi. Per questo, già nel gennaio scorso avevo presentato un’interrogazione alla Commissione Ue perché bloccasse la misura di Dublino sul nascere. Purtroppo, Bruxelles continua a lavarsene le mani, sostenendo che si tratta di una questione sanitaria, la cui competenza è nelle mani esclusive degli Stati membri. Peccato che la stessa Commissione abbia presentato una strategia in cui si apre la porta a un’etichetta europea sul modello di quella irlandese. La verità è che la legge irlandese è un ostacolo al commercio equivalente a una restrizione quantitativa che compromette il mercato unico, e pertanto andrebbe vietata in base alle norme Ue”, conclude Conte.