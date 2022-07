Vite in campo: a Col San Martino la più prestigiosa fiera delle macchine agricole in movimento. Ci sarà anche Zaia

Il mondo dell’agricoltura a livello nazionale si dà appuntamento tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio dell’Unesco. Più di un migliaio di imprenditori agricoli prenderanno parte alla quarta edizione di “Vite in campo” l’”Eroica” la fiera in movimento più prestigiosa a livello nazionale venerdì 22 luglio dalle 14 alle 19 e sabato 23 luglio dalle 8 alle 13 nella sede dell’azienda agricola Merotto a Col San Martino di Farra di Soligo. Nella giornata di sabato 23 luglio a fare gli onori di casa il presidente di Condifesa TVB Valerio Nadal e saranno presenti il presidente della Regione Luca Zaia, l’assessore regionale alla formazione Elena Donazzan, l’europarlamentare vicentina Mara Bizzotto e Gian Antonio Da Re il presidente della Commissione Agricoltura in Senato Giampiero Vallardi.

La fiera

In campo ci saranno circa 50 macchine specializzate per la viticoltura di collina in forte pendenza e si vedranno le specifiche tecnologie in questo contesto che possono risolvere problemi legati al lavoro e alla sicurezza. Nella “due giorni” dedicata all’agricoltura l’evento sarà focalizzato su temi “caldi” che riguardano le imprese agricole a livello nazionale: le lavorazioni meccaniche in condizione di elevata pendenza, con particolare riferimento alla difesa fitosanitaria ed alla gestione del sottofila; l’irrigazione di soccorso in aree declivi a garanzia delle produzioni nelle annate siccitose; la difesa dalle avversità atmosferiche: gelo, grandine e vento; il controllo dei danni causati dalla fauna selvatica; la difesa dalle fitopatie che possono compromettere i vigneti in area collinare come flavescenza dorata e mal dell’esca.