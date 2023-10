Vittorio Brumotti aggredito dai pusher a Mestre

Questa volta è toccato a una troupe di Striscia la notizia e all’inviato Vittorio Brumotti. Nemmeno lui è riuscito ad evitare l’aggressione, verbale per sua fortuna, degli spacciatori di via Piave a Mestre. Nella serata di lunedì l’ex campione di bike trial era vicino alla stazione per documentare le attività di degrado, spaccio e criminalità che si consumano nel quartiere. Allertate dall’inviato, quando sono arrivate nei pressi dei giardini, le volanti della questura di Venezia si sono trovate di fronte ad un gruppo di stranieri furiosi che inveivano contro il noto inviato di Canale 5. Brumotti ha raccontato agli agenti che mentre camminava nella zona è stato avvicinato da tre spacciatori che non riconoscendolo hanno cercato di vendergli della droga. Non appena il gruppo ha notato che l’uomo aveva con sé una telecamera hanno iniziato ad insultarlo e aggredirlo verbalmente a tal punto da costringerlo a telefonare al numero di emergenza e far intervenire la polizia.

L’espulsione

Gli agenti sono riusciti a fermare uno dei cittadini che fino a poco prima stava assalendo il conduttore: a seguito degli accertamenti è risultato avere vari precedenti per reati di spaccio e non essere in regola con le norme sull’immigrazione. Martedì mattina l’uomo è stato sottoposto a provvedimento di espulsione e accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo dove attenderà di essere riportato nel suo paese d’origine. Brumotti e la sua troupe non hanno riportato alcuna ferita dallo scontro che si è limitato ad essere verbale, così come le due aggressioni che aveva subito il giorno precedente (domenica) in due vie diverse di Milano. Sempre lunedì, nel corso della mattinata, la polizia era riuscita a intercettare un altro cittadino straniero non in regola sul territorio nazionale, espulso e scortato al Cpr di Potenza per il rimpatrio.

Il commento ironico di Fiorello

«Mestre è il territorio un cui è maggiormente presente il fenomeno dello spaccio, che da diversi anni è a prevalente appannaggio di soggetti nigeriani e di etnia nord africana, sia con spaccio di droghe leggere che pesanti — ha commentato martedì a margine di un vertice a Ca’ Corner con gli altri colleghi, il prefetto di Venezia Michele Di Bari —. Ad essi si aggiungono cittadini albanesi che si dedicano, quasi esclusivamente allo spaccio di cocaina». L’aggressione, seppur verbale a Brumotti è l’ennesimo episodio di criminalità che si verifica nella zona della stazione, cuore dello spaccio. «Ma dimmi te, io sono in una piazza a vendere droga e arriva questo che mi dice che non devo spacciare?», ha detto ironicamente Fiorello commentando le notizie del giorno in diretta Instagram su Aspettando Viva Radio 2. «Vorrei spezzare una lancia a favore degli spacciatori… — ha continuato lo show man —. Arriva sulla sua biciclettina e si permette di dire a delle persone di sani principi, come gli spacciatori che sono lì a guadagnarsi il pane, a vendere la cocaina non è cocaina, ma muro grattato: “Voi non potete spacciare”. Io mi chiedo, le istituzioni ci sono lì? Vanno lì ad arrestarli tutti? No che non ci vanno. E allora tu, Brumotti, perché ci devi andare?».