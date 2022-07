Voli cancellati negli aeroporti italiani: uno su 10 a Venezia, Malpensa come Napoli

Volare a Cipro, nell’ultima settimana, è stata quasi una lotteria. Su cento voli programmati ventotto non sono mai decollati. Non è un caso se l’isola è stata il pezzo d’Europa con il maggior numero di collegamenti cancellati. Ma anche a Ibiza — se si guarda ai singoli aeroporti — non è stato facile prendere un aereo: uno su cinque non è partito. Mentre Venezia è stata la più critica tra gli scali italiani: un volo su dieci non è stato effettuato. È quanto emerge dall’analisi sui documenti di Eurocontrol, l’agenzia continentale che vigila sui cieli europei, nel periodo 17-23 luglio. Mentre migliaia di italiani si stanno chiedendo cosa fare in caso di cancellazione del volto per le vacanze, qualcuno ha incrociato i dati disponibili.

L’incrocio dei dati

I numeri di Eurocontrol sono anche i più attendibili tra quelli forniti finora — nonché quelli ufficiali — perché incrociano i dati sui voli programmati nel giorno di caricamento nel sistema informatico e anche quelli dei due giorni successivi per ottenere pure le varie autorizzazioni. Alla fine della giornata si fa il bilancio tra quello che era stato previsto e quello che effettivamente è decollato sia sul segmento nazionale, sia internazionale (e intercontinentale).

I Paesi

Ecco perché nella settimana presa in esame a Cipro è stato operato il 72,5% dei voli previsti: questo significa che il 27,5% non è mai decollato, un dato record considerando che in questo periodo le cancellazioni si aggirano attorno al 2% in Europa. Non va benissimo nemmeno in Lussemburgo dove è saltato il 13,7% dei collegamenti. Quindi Israele — Paese che rientra nell’area di gestione di Eurocontrol — con l’8,8% di voli annullati. Poi Norvegia (8,6%), Svezia (7,8%) e Belgio (7,7%).

Il confronto

Le cancellazioni sono significative anche nei grandi Paesi: la Spagna ha visto il 7,7% di voli non operati, la Grecia il 7,1%, il Regno Unito il 7%, l’Olanda il 6,5%. Anche l’Italia registra un alto numero di cancellazioni (6,3%), non distante dall Francia (6,2%) e dalla Germania (5,9%). Dalla parte opposta della classifica, si trovano i Paesi con il minor numero di disagi: Lituania (1,7% di voli cancellati), Lettonia (1,8%) e Macedonia del Nord (1,9%).

I numeri degli scali

Sul fronte aeroportuale spiccano le difficoltà di Liegi (23,1% dei voli non operati) e Ibiza (20,3%). Ma anche Nizza (16,6%), Larnaca (15,5%) e Londra Luton (15,3%) sono state da meno. Venezia a livello europeo è il nono scalo nelle cancellazioni (10,8%), classificandosi primo a livello nazionale. Seguito da Napoli (7% dei viaggi saltati) e Milano Malpensa (6,8%). Quindi Catania (6,1%) e Milano Linate (5,8). Quasi alla pari le due strutture della Capitale con Fiumicino (5,4%) leggermente peggio di Ciampino (5,3%).

Il nodo dei ritardi

Nell’ultima settimana nell’area gestita da Eurocontrol il tasso di voli non operati si aggira attorno al 7,2%. A peggiorare l’esperienza dei passeggeri c’è anche l’alto numero di ritardi sia in partenza, sia in arrivo. Nel periodo 17-23 luglio, infatti è decollato in orario (cioè entro i 15 minuti rispetto al previsto) poco più della metà dei voli (52,3%), mentre è atterrato in orario il 61,1%. In entrambi i casi si tratta di un peggioramento di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019, in era pre Covid.