West Nile in Veneto, gli ultimi dati. Scatta la zona rossa a Venezia e Spinea

Venezia, 1 settembre 2022. Crescono i casi di West Nile, l’infezione dilaga in Veneto e in Italia. Su 386 contagi registrati dall’inizio di giugno dall’Istituto superiore di sanità– di cui 85 nuovi casi solo nell’ultima settimana– sono 123 sono stati scoperti nel Veneto. La parte da gigante la fanno i cluster veneti: la provincia di Padova e quella di Venezia, dove sono state proclamate due zone rosse. Oggi nuovi interventi di disinfestazione nel Veneziano, come disposto dal nuovo piano di emergenza regionale.

Veneto: cosa sta succedendo?

Dei 386 casi di West Nile, 192 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, di cui 100 in Veneto. Su 22 decessi avvenuti nel Nord Italia, 13 i pazienti morti in Veneto. Percentuali molto alte quelle registrate nel territorio veneto, dove le cause sono ancora tutte da studiare. A complicare la situazione è stata la siccità estiva, che ha creato secche e acquitrini in molti fiumi, facendo proliferare i focolai delle zanzare, che sono tra i principali vettori delle infezioni. Sono 24 i donatori di sangue che in Veneto hanno scoperto di essere stati colpiti dall’infezione West Nile, 106 i pazienti che hanno accusato febbre e 4 gli asintomatici.

Il bollettino completo

Nell’ultima settimana, è stato confermato anche un nuovo caso di Usutu, che porta il bilancio totale a quattro: tre casi sono stati rilevati tra donatori di sangue (2 in Friuli- Venezia Giulia e 1 in Piemonte), mentre un caso si è manifestato in Emilia-Romagna attraverso la febbre. I dati arrivato dall’ultimo bollettino della sorveglianza integrata pubblicato dall’Is s, con i dati aggiornati al 30 agosto. I decessi si sono verificati 13 in Veneto, 4 in Piemonte, 3 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Oltre agli infetti riscontrati nelle province venete, g li altri casi si sono verificati in Piemonte (23), Lombardia (14), Friuli Venezia Giulia (4), Emili a Romagna (46), Toscana (3) e Sardegna (2). Sono 61 i casi identificati in donatori di sangue– 6 in Piemonte, 17 in Lombardia, 24 in Veneto, 13 in Emilia-Romagna e 1 senza indicazione geografica– 127 i casi di febbre (1 in Piemonte, 9 in Lombardia, 106 in Veneto, in 8 Friuli Venezia Giulia, 2 in Emilia Romagna e 1 caso importato dalla Spagna) e 6 i casi sintomatic i (1 in Lombardia, 4 in Veneto, 1 in Friuli Venezia Giulia.