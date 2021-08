Zahra Ahmadi in Italia

Duecentotre cittadini afghani, tra i quali Zahra Ahmadi, sono atterrati nel primo pomeriggio di ieri a Fiumicino. Dopo essere partiti da Kabul, a bordo di due C130 dell’Aeronautica Militare – il primo con 103 persone e il secondo con 99 – per poi essere imbarcati tutti insieme su un Boeing KC767 decollato dal Kuwait, sono arrivati quindi a Roma.

L’arrivo

All’arrivo nello scalo romano, è stata attivata per tutti, così come già accaduto in occasione degli altri voli giunti tra lunedì e mercoledì al Leonardo da Vinci, la profilassi sanitaria anti covid che si svolgerà all’interno del Terminal 5, decentrato rispetto alle altre aerostazioni. Dopo di che, gli afghani lasceranno lo scalo romano a bordo di pullman dell’Esercito, peraltro già parcheggiati sul piazzale antistante l’ingresso del Terminal, per essere trasferiti in apposite strutture individuate a loro dedicate.

Il fratello

«Il volo è appena atterrato, sono all’aeroporto. – ha detto all’Ansa Hamed, fratello di Zahra da anni trapiantato a Venezia – Lei dovrebbe fare una quarantena quindi non c’è la possibilità di averla subito, faremo un abbraccio virtuale». «Sono in aeroporto e sto in questo momento con lei! – ha scritto Hamed sul suo social -. Non posso tanto trattenermi! Ma scrivo. Come prevedevo tristezza e gioia! Lacrime e sorriso! È stata emozionante ed affettuosa! Ci siamo guardati uno ad altra! La promessa era di non abbracciarci per via del COVID- ho guardato al colonello! L’ho visto emozionato e con un gesto mi ha incoraggiato di abbracciarla!!! Non riuscivamo a staccarci». Prima di partire da Kabul, la donna gli aveva confidato di essere molto felice, «sto salendo sull’aereo che mi porterà a Fiumicino. Sono persino riuscita a dormire oggi dopo quattro giorni. Vedo quello che sta accadendo e non posso che essere triste per quello che mi lascio alle spalle e per tutte le donne che restano lì».