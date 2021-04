Zaia: “A maggio in Veneto un milione di vaccini, ad aprile finiamo gli over 80”

Per maggio Zaia ha riferito che il Veneto si attende l’arrivo di 1 mlione e 90 mila dosi. Per fine aprile in Veneto dovrebbero essere vaccinati tutti gli over 80 ha sottolineato il governatore. «Noi siamo pronti» ha aggiunto Zaia sulle dosi in arrivo e sulla interlocuzione con l’esecutivo sui vaccini.

Vaccinazioni anomale

«Da qui dire che il Veneto ha fatto vaccinazioni anomale non ci sto». Lo dice il Presidente del Venero Luca Zaia. Nell’elencare le categorie che hanno avuto la dose – dagli operatori non sanitari al personale tecnico sanitario, alle ditte esterne sanitarie – il Governatore ripete che saranno seguite le priorità in base alla anzianità.

Conferenza delle Regioni

«Io sono il primo sostenitore di Fedriga» dice Zaia parlando del governatore del Friuli Venezia Giulia come successore di Stefano Bonaccini a rappresentare la Conferenza delle Regioni. Zaia sottolinea di non essere stato coinvolto nell’ipotesi della carica. «Ringrazio Fedriga – ripete – io non sono mai stato interessato».