Zaia a Mestre

Sono 21 i deceduti nell’incidente del bus di Mestre, di cui due minorenni non ancora identificati e sette identificati: cinque cittadini ucraini, l’autista italiano e un cittadino tedesco. Lo ha riferito il prefetto di Venezia, Michele Di Bari. Dei 15 feriti, quattro sono ucraini, uno tedesco, un francese, un croato, due spagnoli e due austriaci. Undici sono identificati e quattro da identificare. Tre sono minorenni, di cui una ucraina ricoverata a Padova e due tedeschi a Treviso.

Zaia all’ospedale

“Da un lato abbiamo il tema del riconoscimento delle vittime, dall’altro quello di occuparci dei pazienti. Ringrazio i medici, non solo quelli intervenuti stanotte in strada, ma anche quelli negli ospedali che sono rientrati. A Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi sono in cinque ospedali. A Padova abbiamo una bimba di tre anni grande ustionata, per cui siamo preoccupati”, ha detto il governatore Luca Zaia, fuori dall’ospedale di Mestre.

“Tragedia di giovani”

“È una tragedia di giovanissimi”. È la frase che per tutta la notte ha continuato a ripetere Zaia sul luogo della tragedia: il pullman precipitato dal viadotto Vempa con a bordo una quarantina di turisti stranieri. La conta delle vittime è terminata questa mattina, sono 21 i morti e 15 i feriti. Morto anche l’autista: il 40enne trevigiano Alberto Rizzotto, originario di Conegliano, ma residente a Tezze sul Brenta.

Zaia: “una tragedia che unisce tanti paesi”

Quattro morti sono ucraini, secondo quanto informa il ministero degli Esteri di Kiev. Sul pullman viaggiavano persone di diverse nazionalità: oltre agli ucraini, tedeschi (una vittima era originaria della Germania), austriaci, spagnoli. “Le salme sono state trasportate all’obitorio di Mestre, come sanità abbiamo organizzato un’accoglienza per i parenti, attivando anche un supporto psicologico. Affrontiamo anche la sfida della diversità linguistica, data la provenienza di molte nazioni coinvolte”, spiega il governatore del Veneto, Luca Zaia. Sulle possibili cause del disastro, il governatore ha spiegato di voler “lasciare ai tecnici la ricostruzione della dinamica, basandoci sulle testimonianze delle persone in loco, le telecamere di bordo e le videocamere di sorveglianza. Si ipotizza un possibile malore dell’autista, poiché ho visto personalmente cosa può accadere quando una persona si sente male al volante, il che potrebbe spiegare l’incidente del pullman. Gli inquirenti diranno ciò che è accaduto. Chiederò personalmente il lutto nazionale”.