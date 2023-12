Zaia a Tajani, ‘il blocco dei mandati è anacronistico’

“Penso che il tema del blocco dei mandati sia qualcosa di anacronistico, visto e considerato che trovo cittadini che vorrebbero rieleggere il sindaco uscente e non lo possono fare. Anacronistico perchè ci sono solo due cariche che sono elette direttamente dai cittadini, che sono il sindaco e il presidente della regione, guarda caso sono le due cariche che hanno il blocco dei mandati”.

La risposta di Zaia

Risponde così il presidente del Veneto Luca Zaia al ministro degli esteri Antonio Tajani contrario al terzo mandato per il governatore. “Il che vuol dire che il sindaco non può farlo per più di due mandati ma portare una vita in parlamento – aggiunge Zaia – . A me piacerebbe che mi si desse una risposta rispetto a questo”.