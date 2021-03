Zaia annuncia uno scenario di guerra

“Ci troviamo in una situazione tragica, uno scenario di guerra. La zona rossa dipende da una legge dello Stato, non è una scelta della Regione”. Così Luca Zaia durante la conferenza stampa di oggi sull’andamento della pandemia da Covid. “La zona rossa viene decisa sulla base di parametri che sono stati ispirati dalla Cabina di regia nazionale, dove siedono i migliori scienziati italiani”, ha ricordato Zaia, che ha precisato: “Durerà come minimo due settimane, speriamo che bastino ma non è detto”. “Il vero tema – ha detto Zaia – è il rischio della saturazione dei nostri ospedali, che non riguarda solo i malati di Covid ma che impedirebbe di curare anche chi ha altre malattie”.

Scuole e vaccini

Sulle scuole, da oggi tutte chiuse in tutta Italia, asili compresi, il governatore ha voluto ribadire che anche in questo caso si tratta di “materia che compete al governo, non alla regione”. Nel corso del briefing, Zaia ha dato la “brutta notizia” di un secondo lotto di vaccini AstraZeneca sospeso dai Nas in tutta Italia per iniziativa della Procura di Biella, dopo la morte di un docente che si era appena vaccinato, nella stessa cittadina piemontese. “Riguarda tutta Italia, non solo noi, ma è un altro duro colpo”, ha detto Zaia.

I dati

Stamattina i dati sull’andamento della pandemia in Veneto hanno fatto registrare un calo repentino, ma determinato come sempre dal ritardo nel caricamento dei dati nel weekend: solo 841 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi. Numeri che portano il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia a 355.155, e quello delle vittime a 10.116. Non si arresta la crescita dei ricoveri ospedalieri: sono 1.412 i letti occupati nei normali reparti medici, mentre salgono a 196 (+6) i pazienti nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 35.324 (+318).