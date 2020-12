Zaia anticipa il Governo

Sarà il Natale del “sacrificio”. Dopo due mesi di libertà assoluta Luca Zaia ingrana la retromarcia: stanco di vedere il Veneto in testa alla classifica dei contagi da Covid, inventa la “zona arancione light” lontana parente del lockdown di primavera. «Ci stavo pensando da una settimana, se Palazzo Chigi non si muove faremo da soli. Chiedo dei sacrifici per tutelare la salute» ha detto nel suo tg web. Di cosa si tratta? Da domani fino al 6 gennaio non si potrà uscire dal proprio comune di residenza dopo le 14 proprio per ridurre gli assembramenti e abbassare la curva dei contagi. Pugno di ferro? Pare di no. A leggere l’ordinanza nessuno dovrà scontare 15 giorni agli “arresti domiciliari”: la seconda casa si può sempre raggiungere e persino all’estetista fuori comune si potrà fare visita. Ci vorrà l’autocertificazione per dimostrare la reale “situazione di necessità”. E si potrà sempre tornare a casa in giornata.

Contro gli assembramenti

L’obiettivo è un altro: si vuole mettere un freno alle code nelle cattedrali dello shopping assediate per il regalo da mettere sotto l’albero. Per due settimane va riscoperta la bottega di vicinato con la sua storica funzione sociale nei quartieri. Basterà come moral suasion? Ciò che conta è il segnale politico. Se i segretari veneti di Cgil Cisl e Uil invocano addirittura la zona rossa stile Germania per tutelare i medici e gli infermieri dal rischio della terza ondata, Zaia gioca in contropiede e anticipa il premier Conte che ha promesso un giro di vite a Natale e Capodanno con un Dpcm che resta appeso alla verifica di maggioranza. Il vertice con Renzi è slittato a tarda sera, quindi se ne riparla nel consiglio dei ministri di stamane, che sarà preceduto dalla conferenza Stato-Regioni, con Speranza e Boccia che scopriranno le carte nella verifica con i governatori.

Veneto e vaccini

Intanto Zaia annuncia che un microlotto di vaccini arriverà in Veneto subito dopo Natale, se nel frattempo arriverà il via libera europeo all’uso del nuovo farmaco, e così qualcuno potrà immunizzarsi contro il Covid già il 27 dicembre.I primi segnali che arrivano da Roma sono positivi. «Natale è più rischioso di Ferragosto» dice il ministro degli Affari regionali, che elogia Zaia «per il coraggio dimostrato con la sua decisione di chiudere la mobilità tra i Comuni». «Non possiamo aspettare ulteriormente», ribatte il presidente veneto che critica i ritardi del governo. «Il mio non è un atto di eroismo, adesso c’è bisogno di guardare in faccia alla realtà. Se il premier Conte firmerà un nuovo Dpcm ne prenderemo atto e ovviamente le disposizioni verranno coordinate».

Cosa vuol dire

Che tutto è in movimento ma in Veneto si dovrà fare i conti con i doppi divieti imposti sia da Conte che da Zaia. Cosa unisce questi due leader che in base ai sondaggi godono del maggior tasso di fiducia degli italiani? Nulla come storia politica. Conte ha deciso di convivere con il Covid e mal sopporta le direttive del Cts di Miozzo e Brusaferro, mentre Zaia per nove mesi è stato il governatore più efficiente nella gestione della pandemia. Troppa grazia per durare all’infinito. Due mesi di zona gialla plus con l’Rt all’1 per cento grazie ai 50 mila tamponi-day tra molecolari e antigenici diventano un “regalo” gettato alle ortiche da uno stile di vita esagerato, con assembramenti per nulla rispettosi di chi lotta per salvare i malati in ospedale.

Si volta pagina

Anche se il doppio sacrificio rischia di far perdere la bussola. A Natale, Santo Stefano e Capodanno il lockdown sarà totale e l’ha deciso Conte che oggi emanerà altre direttive. Mentre da domani fino al 6 gennaio scatta il divieto del governatore Zaia che per dirla con il post di Erika Baldin (M5s) si legge così: “Dalle 14 stè casa fioi”.Il puzzle sarà completo tra poche ore, appena palazzo Chigi scoprirà le carte. Luca Zaia ha voluto al suo fianco Francesca Russo, vera regista della lotta alla pandemia con i dg delle Usl. Il presidente che ha il pieno sostegno dei sindaci dell’Anci, guidati da Mario Conte, è tornato protagonista solitario della sfida all’avvocato grillino Conte: «Ho presentato l’ordinanza al ministro Speranza che mi ha dato la sua disponibilità. Se il Governo adotterà delle misure nazionali queste saranno gerarchicamente superiori alle nostre e quindi il Veneto si adeguerà. Ma sono costretto ad adottare un’ordinanza restrittiva perché ho il dovere di contrastare una pandemia che è la più grande della storia. Tocca a noi accettare il sacrificio a Natale».