Zaia: «Basta dad, tutti in classe con le scuole sentinella»

Sulla campagna vaccinale «il problema non sono i ritardi, ma le quantità». Lo ha ribadito oggi, 7 luglio, il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine dell’inaugurazione di una sede dell’Istituto Zooprofilattico nel Veronese. E ha proseguito: «Siccome c’è un contratto europeo ridicolo, e non è colpa di Figliuolo, ci tocca dire come veneti che avremmo la possibilità di fare almeno 100 mila dosi al giorno, e invece andiamo avanti a scartamento ridotto, con 30-40 mila dosi al giorno».

Le vaccinazioni

Sul fronte vaccinazioni e scuola in presenza, Zaia si è augurato che la dad non esista più e che «i ragazzi possano fare il loro corso di studi in presenza». Escludere dalla presenza in aula gli studenti non vaccinati? Zaia non è d’accordo: «La scuola deve essere un ambiente libero, rispettoso delle libertà. Dobbiamo invece fare in modo che non vadano a scuola quelli che possono portare l’infezione. Soprattutto auspico che noi si riesca ad avviare il progetto di “scuole sentinella” per monitorare lo stato di salute dei nostri ragazzi»

L’appello

E il governatore veneto condivide l’appello alle Regioni del generale Figliuolo sulle vaccinazioni al personale scolastico, «Ma», aggiunge «o estendiamo anche ai cittadini in generale, e agli operatori della sanità».