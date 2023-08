Zaia batte cassa

Più dei danni causati dal maltempo l’anno scorso, più di quelli di due anni fa, più addirittura della Grande Alluvione del 2010. Dal 13 luglio al 6 agosto di questa pazza estate il Veneto è stato colpito da un susseguirsi di eventi calamitosi foreste soprattutto da chicchi di grandine grandi come palle da tennis e da raffiche di vento fortissime, fino a 140 chilometri orari, un combinato disposto dagli esiti micidiali: migliaia di tetti, tapparelle, finestre polverizzate, serre in frantumi, coltivazioni distrutte, auto “mitragliate” . Dopo aver chiesto la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, la Regione del Veneto adesso ha spedito a Roma la contabilità dei danni: siamo a 1 miliardo 126 milioni di euro, ma – ha specificato il governatore Luca Zaia – è facile che si arrivi a un miliardo e 300 milioni. «Abbiamo 70mila posizioni tra enti pubblici e privati, con l’alluvione del 2010 ne avevamo avute 10.040 per un miliardo di danni», ha aggiunto il governatore.

Devono darci i soldi

Ma anche questa cifra è destinata ad aumentare visto che i Comuni hanno fatto i conti a spanne e ai cittadini non è stato ancora chiesto di presentare ufficialmente le domande di ristoro. E il punto è proprio questo: siamo sicuri che arriveranno contributi dal Governo? «I soldi bisogna che ce li diano», ha detto Zaia. Il governatore, annunciando di aver firmato la richiesta ufficiale di ristoro, ha ricordato che l’anno scorso i danni da maltempo sono stati pari a 98 milioni di euro e l’anno prima 65 milioni. Rispetto al 2021 siamo a 20 volte tanto.

L’emergenza

«Quella ambientale è la vera emergenza», ha detto il presidente della Regione. I numeri dimostrano che i cambiamenti climatici hanno effetti pesanti: 53 alluvioni in Italia dal 2000 ad oggi, oltre 250 morti. Gli scettici obiettano: temporali e grandinate si sono sempre verificati in estate. Zaia annuisce: «Sì, ma l’uomo – tra inquinamento, costruzioni dove non è consentito, fossati tombati – ci mette il turbo. Sui cambiamenti climatici bisogna stare al fianco dei giovani, deve essere una battaglia di tutta la comunità perché quella ambientale è la vera emergenza».

I numeri

La richiesta della Regione del Veneto al Governo di Giorgia Meloni di riconoscere lo “stato di emergenza di rilievo nazionale” risale al 26 luglio. Agli eventi fino a quel momento registrati – 13 luglio, 18 luglio, 19 luglio, 24 e 25 luglio – se ne sono poi aggiunti altri, fino all’ultimo del 4 agosto quando il maltempo si è accanito soprattutto su Pieve di Soligo, nel trevigiano . «Complessivamente – ha riassunto l’assessore alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin (che per inciso pure lui ci ha rimesso la vettura) – abbiamo avuto più di 100 feriti, 313 Comuni coinvolti, 8mila persone con disalimentazione elettrica di cui 2mila in provincia di Treviso e 6mila in provincia di Verona, oltre 100 evacuati, abbiamo registrato raffiche di vento superiori a 140 km orari e abbiamo impiegato 1. 023 volontari di Protezione civile facenti parte di 159 organizzazioni. Venezia e Verona sono state le province più colpite, a seguire Treviso, Padova, Vicenza, Belluno e, in maniera marginale, Rovigo».

L’iter

I soldi arriveranno? A Palazzo Balbi sono fiduciosi, l’ondata di maltempo ha colpito anche altre regioni, come il Friuli Venezia Giulia e l’assessore Bottacin si è già sentito con il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. L’iter prevede che una volta dichiarata da parte del governo lo stato di emergenza nazionale ci sarà un primo stanziamento di fondi e verrà nominato un commissario (solitamente il presidente della Regione). Solo a quel punto si aprirà la riconoscimento puntuale dei danni e, su appositi moduli che saranno forniti dai Comuni, i cittadini potranno presentare le loro domande (ma nel frattempo è bene che mettano da parte tutta la documentazione fotografica, i preventivi, le fatture) . «I soldi bisogna che il governo ce li dia», ha detto Zaia.