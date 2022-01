Zaia boccia il nuovo protocollo scuola: “La situazione è ingestibile”

“Ai genitori diciamo già che, con queste regole, non siamo in grado di gestire le scuole”. Lo dice senza troppi giri di parole presidente veneto Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera.

Il decreto non è attuabile

“Non faremo regole ad hoc. Ma il decreto che è stato emanato impone fasi di testing insostenibili. Nelle scuole primarie è prevista l’esecuzione di un tampone al “giorno zero” e al “giorno cinque”. Mi chiedo come faremo, dato che tutte le regioni sono ormai a fine corsa, nella gestione dei tamponi”.

Come funziona il protocollo

Il protocollo appena varato prevede regole differenti, per testing e gestione delle quarantene, a seconda del grado di scuola. Le norme sono più stringenti per gli studenti più giovani, meno coperti dalla profilassi. “Abbiamo iniziato le vacanze di Natale con 2.400 classi in quarantena. Tra le aule, ci sono insegnanti in quarantena, altri in malattia e altri ancora sospesi, perché non vaccinati. In questo brodo primordiale, non so cosa potrà venire fuori da lunedì prossimo, con la riapertura delle scuole” dice Zaia.

Docenti no vax

Ai contagi e isolamenti che stanno falcidiando l’economia, si aggiungono infatti le prime sospensioni degli insegnanti che hanno deciso di non vaccinarsi. “Le scuole riapriranno lunedì. Alcune immagino rimarranno chiuse, altre prevedranno subito la dad, perché non ci sono soluzioni. Ho chiesto al Governo che fosse il Cts a esprimersi sull’opportunità di aprire lunedì. Ma non ho avuto risposte”.

L’avanzare del virus

Intanto il virus dilaga: 6.846 i nuovi contagi, 155.761 i positivi di oggi. I tamponi che risultano positivi sono il 17.34% del totale. L’Rt scende a 1.1, mentre l’incidenza settimanale fa un balzo record: 1.701,2 positivi ogni 100 mila abitanti. E i ricoveri crescono vertiginosamente: 1.475 (+150) in area medica e 205 (+3) in Terapia intensiva.

Invito ai bambini

Intanto il 9 gennaio è previsto un open day per i bambini dai 5 agli 11 anni in tutti gli hub vaccinali della regione. Mentre continua l’accesso libero per le prime dosi, con un’attenzione particolare rivolta agli over 50, per i quali è previsto l’obbligo vaccinale dal 15 febbraio. “Una misura che muove da una considerazione di base: nei nostri ospedali, il paziente tipo ha più di 50 anni”.