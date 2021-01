Zaia chiede anche le dosi non utilizzate

Colpi di grancassa. «Abbiamo esaurito le fiale di Pfizer disponibili, il commissario Arcuri mi ha annunciato l’arrivo di un nuovo lotto, 49.950 vaccini che inizieremo a distribuire in serata: procediamo al ritmo di seimila al giorno, li somministreremo in una settimana. Il Veneto è primo in Italia nella copertura vaccinale e al riguardo abbiamo chiesto al Governo un benchmark di virtuosità fra regioni: è irrazionale fornire dosi in esubero a chi continua a fare magazzino e non le inietta». Ringalluzzito dal felice avvio della campagna, Luca Zaia aggiorna il cronoprogramma: «A metà del mese chi ha ricevuto la prima inoculazione sarà sottoposto al richiamo. La prima fase», riservata a 186 mila persone giudicate più esposte e a rischio (sanità pubblica a privata, case di riposo, centri del disagio) «si concluderà entro il 25 gennaio e ad inizio febbraio sarà avviata la successiva che include 1,6 milioni di donne e uomini: ultraottantenni, fascia 79-70 anni, fragilità cliniche, lavoratori dei servizi essenziali». E le siringhe “sbagliate” inviate da Roma? «Una vergogna senza precedenti», tuona a distanza il deputato forzista Roberto Caon; «In estate, quando ne abbiamo acquistate un milione in via cautelare, molti hanno sorriso. Adesso qualcuno ce l’ha chieste in prestito ma non vi dico chi… », la replica sorniona di Zaia.

Seconda ondata

La curva complessiva dei ricoveri segna una lieve tendenza al decremento, con dimissioni di pazienti qua e là superiori alle prese in carico. La pressione, tuttavia, resta notevole e il Veneto figura tra le nove regioni (il nord al completo e la Puglia) che superano la “soglia d’allerta” nell’occupazione di posti letto, esibendo un tasso del 44% in area non critica (contro il 40 indicato dal ministero) e un 37% nella terapia intensiva (30). Circostanza scandita da un picco di contagi, malattie e decessi per molti versi incomprensibile. «Mi chiedete cos’è cambiato rispetto alla prima ondata? A marzo eravamo sprovvisti di tutto, dai dispositivi alla diagnostica, dalle rianimazioni ai tamponi; oggi il sistema di contrasto è obiettivamente all’altezza ma nel frattempo il Covid è mutato, sia rispetto a marzo che all’estate. Nel nostro territorio circolano otto varianti genetiche e oltre all’inglese, più contagiosa, i virologi ne hanno sequenziate due che compaiono soltanto in ambito veneto. Aggiungo che spesso, tra i cittadini, la paura ha ceduto il passo alla stanchezza e la soglia d’attenzione è calata».

Zona arancione?

Oggi il ministero della salute assegnerà i colori rispondenti alle aree di rischio e l’addio al giallo (rassicurante per alcuni, lassista secondo altri) appare pressoché scontato. «Il ministro ci ha manifestato l’allarme per l’arrivo di una terza e pericolosa ondata, quella che già investe buona parte dell’Europa. A fronte del pericolo ci affidiamo alle valutazioni scientifiche dell’Istituto superiore di sanità senza interferenze né pressioni di sorta, salvo sollecitare al Governo ristori adeguati alle attività economiche in ginocchio, a cominciare da bar, ristoranti, palestre. Nonostante i criteri stringenti adottati, escluderei la zona rossa, è plausibile quella arancione, prevista in caso di Rt superiore a 1. Il nostro indice? Gira intorno all’unità, più o meno 0,1- 0,2. Vedremo. Semmai potrebbe pesare l’incidenza dei positivi sulla popolazione».

I dati di ieri

Ieri il Veneto ha denunciato una percentuale di contagi pari al 14% dei 24. 200 test eseguiti, inferiore al 14,8 nazionale ma in esubero rispetto al limite “giallo” di 50 positivi ogni 100 mila abitanti fissato dal decreto in vigore lunedì. Un passo indietro, ai sospirati vaccini. «Arcuri ci ha comunicato che il bando nazionale ha raccolto l’adesione di 14 mila medici e 4 mila infermieri, purtroppo la proporzione auspicata era inversa, comunque si tratterrà di risorse ulteriori, assunte a tempo determinato e non sottratte ad altri incarichi», fa sapere Manuela Lanzarin, reduce da un confronto sulle case di riposo con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Ai sindacalisti l’assessore alla sanità ha garantito l’impegno a scongiurare ogni aumento delle rette anche alla luce dei 13 milioni a fondo perduto erogati alle rsa dalla Regione e della quota d’accesso sperimentale da 30 euro prevista fino al 31 dicembre 2022.