Zaia: “Con Rt a 0,71 saremo in zona gialla, nel nuovo decreto cose senza senso”

«Siamo di fatto in zona gialla»: lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia commentando i dati Covid di oggi, che vedono un Rt a 0,71 e un’incidenza del 126,8. Nello specifico nelle ultime 24 ore la regione ha registrato 1.060 positivi, pari ad una incidenza sui tamponi effettuati del 2,82%. I positivi complessivi totalizzati in Veneto sono 405,031. In quarantena la regione ha 23.755 positivi. I ricoverati in ospedale sono 1.654, -31 rispetto a 24 ore fa e «meno della metà – sottolinea Zaia – di quelli di dicembre».

I dati

Vi sono 1.425 ospedalizzati in area non critica (-24)e 229 nelle terapie intensive (-7). Sono 19.944 i dimessi guariti. “La situazione è talmente migliorata”, sottolinea il Governatore, “che il Veneto ha potuto prestare due apparati medici ecmo (per le insufficienze respiratorie gravi) alle Marche”.

Il ritorno in zona gialla

Per il Veneto, alla luce di questi dati, è pressoché scontato il ritorno in zona gialla, con le conseguenti riaperture stabilite dal governo Draghi. Misure che non soddisfano Zaia: «Il governo deve rivedere nei prossimi giorni le sue posizioni», ribadisce e ricorda che la Lega «si è assunta la responsabilità di portare le istanze di enti e categorie economiche. Non è un gioco al rialzo, il segretario Salvini ha scelto di sostenere con responsabilità questo governo e penso che Draghi sappia che ha una forza politica di riferimento che porta le istanze del popolo».

Il dossier

«Ci vuole una ratio per fare un decreto e serve che tutto abbia un senso. Spero vivamente che il presidente del Consiglio prenda in mano questo dossier e ci sia un modo di affrontare una revisione. Un tagliando potrebbe essere fatto. Ci sono cose senza senso, il punto di mediazione si chiama buon senso e a me sembra che in alcuni temi non ci sia»