Zaia conferma che Salvini è vaccinato e ha il green pass. “Terza dose? Se esce la faccio subito»

Aumentano i vaccini: 6 milioni e rotte di dosi già fatte. I vaccinabili in Veneto sono il 79%. La gioia arriva dai ventenni che superano i trentenni e i quarantenni, e la fascia 12-25 (che ha accesso garantito senza prenotazione, come per gli over 60)che segue a ruota. La nota dolente sono l’80 per cento di terapie intensive occupate da non vaccinati.

Terza dose nelle Rsa

Così la terza dose inizierà dalle case di riposo, la fascia di età che aveva intasato le rianimazioni pre vaccino. «Quindi – spiega Zaia – se parte la terza dose dovremo mettere prioritarie le vaccinazioni a anziani e pazienti fragili. Quindi, se pensate che prima o poi dovrete vaccinarvi, fatelo ora, perché se partiamo con la terza dose tutti gli altri resteranno indietro, si andrà a fine anno».

Una campagna contro le fake news

«Siamo una delle regioni che sta performando meglio sul fronte vaccinale, specie tra i giovani», nota, «ma le guerre di parole tra no vax e pro vax non fanno bene. Meglio fare una campagna di comunicazione che distrugga le fake news. Siamo travolti da notizie su grandi numeri di reazioni avverse: attenzione perché anche tre linee di febbre, il mal di testa sono reazioni avverse. Ditemi, tra gli 11 vaccini obbligatori per i bambini, chi non ha avuto il bimbo con febbre o indisposto. Due giorni fa è morto un giovane non vaccinato di 39 anni che stava bene. Lo scenario sta cambiando. Io se arriva la terza dose me la faccio subito».

L’obbligo. Draghi favorevole, la Lega contraria. Zaia?

«In Italia ci sono 11 vaccini obbligatori, non tutti lo fanno fare ai propri figli. Per il Covid nessun Paese ha deciso per l’obbligo. Perché è un po’ una sconfitta: vuol dire che non c’è presa di coscienza. Noi cerchiamo di gestire la campagna in modo efficente con la volontarietà e siamo (tra vaccinati e vaccinandi) quasi all’80%. E senza campagne promozionali». «Obbligatorietà già esistono, pensiamo ai medici. Immagino che il primo passo sarà quello di alcune categorie professionali».

Alcuni medici non si sono vaccinati

«Beh, io vedo che 8 veneti su 10 sono vaccinati e sono solidali, perché sono loro che permettono a questa regione di essere aperta. La visione anarchica qui non esiste. Siamo di fronte alla più grande e veloce pandemia della storia».

Zaia e Salvini

«Nessuno dei due è contro i vaccini, siamo al governo. Salvini stesso si è vaccinato. Il dibattito è il sale della democrazia. Poi la politica deve chiedere agli scienziati cosa fare e i politici la organizzano». «La Lega ha presentato 916 emendamenti contro il decreto. Vuol dire che c’è una bella discussione politica in atto. Ne sono rimasti 40, alcuni approvati, tra cui i tamponi molecolari salivari. In più si sono prorogati i termini per assumere sanitari all’estero. Il green pass c’è, io ce l’ho e ce l’ha anche Salvini. Sulla gratuità dei tamponi: noi siamo quelli che per primi hanno fatto tamponi e li abbiamo fatti gratuiti per avere uno screening ampio. Li abbiamo sospesi quando il green pass ha fatto schizzare i tamponi verso l’alto: non potevamo permettercelo. Chi non può vaccinarsi, e quindi ha diritto al tampone, ha però diritto a una risposta».