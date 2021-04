Zaia: confido in un decreto correttivo

Lunedì il Veneto riassumerà i colori del giallo ma l’allentamento dei divieti (coerente a un Rt 0,61 e all’incidenza di contagi sui tamponi limitata al 2,7%) non attenua la delusione di Luca Zaia rispetto al decreto Covid varato dal Governo. «Draghi è persona perbene, di buon senso, abbiamo apprezzato la sua decisione di anticipare la ripartenza al 26 aprile. Voglio credere che queste siano misure di assestamento e confido in un decreto correttivo, un “tagliando” a metà maggio: non sarebbe un’ammissione di colpa ma un segnale di attenzione per territori, lavoro, imprese».

I punti critici

Tre, in particolare, i punti contestati dal governatore veneto che, al riguardo, condivide appieno l’astensione espressa dai ministri della Lega: «Il coprifuoco alle 22 non risponde a logiche di sanità, la comunità scientifica l’ha definito una scelta politica, ebbene, oltre a rappresentare una privazione di libertà avrà come unico effetto quello di allontanare i turisti dal nostro Paese. È inutile parlare di Pil se poi ce lo “mangiamo” così». La scuola in presenza al 70%, mina vagante sul fronte dei trasporti: «I ministri ci hanno illustrato una bozza con il 60%, l’abbiamo condivisa giudicandola sostenibile, poi hanno cambiato idea senza neanche avvertirci». L’accoglienza: «L’apertura dei ristoranti a partire dal primo giugno dalle 5 del mattino alle 18 è oggettivamente un atto insensato».

La stagione operistica

Sullo sfondo, ma neanche tanto, la lirica all’Arena: «Lavoreremo per consentire a Verona la deroga ai mille spettatori per gli spettacoli all’aperto», è l’impegno «Faremo in modo che la stagione sia salvaguardata nel rispetto della sicurezza». Frecciata finale riservata ai fautori della restaurazione centralista: «Se a Roma qualcuno si è fatto l’idea che le Regioni sono un elemento di disturbo della pace quotidiana, sbaglia di grosso perché i pazienti li abbiamo noi sull’uscio di casa, non qualche burocrate che dal divano alza il ditino».