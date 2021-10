Zaia: “Contagi in aumento. Tamponi in azienda e nei porti”

Lieve oscillazione al rialzo nel bollettino dei contagi del Veneto, dove oggi si registrano 342 nuovi positivi al Covid. Numero porta a 9.068 le persone attualmente positive, 60 in più di ieri, sottoposte a isolamento preventivo a casa o in ospedale. Ieri i casi di giornata erano 334. Non si registrano vittime, il totale dei decessi resta così invariato a quota 11.800. I veneti contagiati dal virus, dall’inizio dell’epidemia ad oggi, sono invece 47.4038. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: sono 182 i posti occupati in area non critica (-8), e 33 quelli in terapia intensiva

Al Veneto un brutto primato

La regione con piu’ casi odierni è proprio il Veneto (+342), seguita da Campania (+313), Lazio (+275), Lombardia (+273) e Sicilia (+270). I casi totali sono 4.709.753. I guariti sono 3.709 (ieri 4.827), per un totale di 4.498.924. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.083 in meno (ieri -2.095), e sono 79.368. Di questi, sono in isolamento domiciliare 76.530 pazienti.

Zaia e i tamponi in azienda

“Si riconosca agli imprenditori la possibilità di fare i tamponi in azienda. Si è riconosciuta questa opportunità per i portuali. Non penso che i lavoratori delle altre aziende abbiano meno diritto dei portuali. I lavoratori sono tutti uguali. E questo sarebbe un grande segnale”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, commentando la tensione nei posti di lavoro rispetto all’obbligatorietà del green pass.