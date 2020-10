Zaia: “Dpcm va corretto”

“Vedo con dispiacere che le osservazioni delle Regioni non sono state accolte”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato il nuovo Dpcm approvato nella notte. E il governatore del Veneto sottolinea: “Faccio un esempio che può sembrare marginale, quello dei matrimoni. Noi chiedevamo una misura di salvaguardia, ad esempio chi ha già organizzato il matrimonio per il prossimo sabato e domenica come fa a ridurre di punto in bianco gli invitati?”, polemizza il presidente del Veneto.

Il punto stampa

Dal punto stampa dalla protezione civile di Marghera, Zaia rilancia: “Ma ben più importante è l’aspetto economico di questo Dpcm: capisco la volontà di salvaguardare la salute dei cittadini, ma dietro ad ogni provvedimento restrittivo ci deve essere un provvedimento economico di sostegno per quelle attività: i sacrifici devono essere remunerati. E faccio, il solito esempio, del mondo delle discoteche: se è un settore che non può riaprire deve essere sostenuto economicamente”. E ribadisce: “E abbiamo una grande preoccupazione per l’aspetto economico”.

Ulteriori provvedimenti

“Dopo il Dpcm di questa notte sono necessari altri provvedimenti -sottolinea il governatore veneto-. Le Regioni hanno presentato un documento correttivo, ma assolutamente collaborativo per modificare in parte quanto previsto da questo Dpcm, che quindi non considero chiuso ma solo una metà del guado”.

Collaborazione

Zaia assicura quindi “tutta la collaborazione possibile: non ci sono divergenze tra Roma e le Regioni ma la differenza è che noi ci troviamo impazienti sull’uscio di casa e Roma no. Però, se ci mettiamo assieme istituzioni regionali e governo riusciamo a fare un grande lavoro”.