Zaia e fine vita, la falange si è sfaldata: così la maggioranza ha isolato il presidente in un momento cruciale

Luca Zaia va e viene da palazzo Ferro Fini per tutta la giornata, apparentemente rilassato, in realtà in piena trance agonistica, per così dire. È in aula all’avvio dei lavori sulla proposta di legge di iniziativa popolare per il suicidio medicalmente assistito e interviene a braccio. Parla per una mezz’ora abbondante, ripete che la proposta è di iniziativa popolare, non della giunta e poi, la norma di legge sul suicidio assistito già c’è e si applica in Veneto dopo la sentenza della Consulta. Ricorda ai consiglieri, con la sottolineatura di uno sguardo eloquente, che il consiglio è in diretta streaming e «chissà quanti malati terminali lo staranno seguendo con apprensione». Poi se ne va «per non influenzare i lavori del consiglio».

Libertà di coscienza

Poche ore dopo torna, se ne sta chiuso in una saletta adiacente l’aula «per portarsi avanti con un po’ di carte» si schermisce. In realtà la sua sola presenza convince qualche leghista indeciso a votare sì. Non a sufficienza, però, perché l’allungo progressista del presidente vada in porto. Metà dei suoi leghisti hanno preso alla lettera il concetto di «libertà di coscienza» stabilito dal gruppo per evitare tensioni. In altri tempi, si sussurra nei corridoi, non sarebbe accaduto.

Clima avvelenato

Zaia, che negli ultimi anni non ha lesinato di andare controcorrente rispetto alla linea di via Bellerio in materia di diritti, in questa vicenda ci ha messo la faccia. Per gli avversari, interni ed esterni, questa è stata la sua Caporetto, la sconfitta che sancisce la fine di un’era. Il clima è avvelenato. C’è chi denuncia pressioni di Zaia sugli indecisi, chi giura che il vicesegretario regionale ed europarlamentare Paolo Borchia abbia chiamato personalmente qualche consigliere ricordando che la linea della Lega era votare no. Eppure non è una storia da raccontare in bianco e nero. A leggere i commenti entusiasti sui social del presidente, c’è un bel pezzo di Veneto che ne ha apprezzato il coraggio, comunque sia finita, e lo ringrazia. Una conferma arriverebbe anche dagli ultimi sondaggi (che probabilmente il governatore ha visto) che danno il 55% dei veneti, cattolici praticanti inclusi, favorevoli a percorsi di fine vita.

Un marchio di fabbrica

Certo è che questa vicenda dalla forte eco mediatica cade in un momento particolarmente delicato della vita politica di Luca Zaia, sulla cresta dell’onda a macinare un record di gradimento via l’altro da trent’anni buoni. Il «doge» sta concludendo il suo terzo mandato da presidente della Regione. Complici capacità di relazione e comunicative non comuni ha progressivamente sovrapposto il suo nome al nome stesso del Veneto riuscendo a fare di entrambi un marchio di fabbrica.

Le sofferenze

Ora, però, con il nuovo allineamento del centrodestra, con FdI che sta schiacciando il Carroccio anche nella roccaforte veneta, Zaia si ritrova con un punto di domanda sul futuro. La legge sul «Terzo mandato» (quarto per lui) è poco più di un argomento di discussione da salotto: con tutta probabilità, non si farà. Nel frattempo il partito a trazione salviniana lo pressa perché gareggi da capolista alle Europee, un azzardo poco allettante.

L’incertezza che dilaga entro i confini di quello che fu lo «Zaiastan» si riverbera chiaramente anche nel centro di potere della Regione. La giunta monolitica in cui persino l’unica non leghista, la meloniana Donazzan, gli è sempre stata fedele, si sta sfarinando. La minaccia di un addio poco amichevole da parte di Roberto Marcato, Gianpaolo Bottacin e Federico Caner è un pasticcio da risolvere in fretta. E ora anche il consiglio che da mesi soffre un senso di abbandono e scarsa stima da parte del presidente, non gli regala la soddisfazione di un altro tema, quello sul fine vita, su cui dichiarare: «Il Veneto è il primo in Italia…».