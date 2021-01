Zaia e il covid

Per l’esponente della Lega contro la pandemia serve un governo stabile. E lancia l’idea di andare subito a votare: “La soluzione migliore in caso di crisi è il ritorno al voto, serve un esecutivo legittimato. Le elezioni si possono tenere anche in piena campagna vaccinale”.

Zaia e la scuola

Zaia parla anche della riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio: “Ho molte perplessità, ormai è assodato che le curve dei contagi siano collegate ovunque alla ripresa della scuola. I ragazzi hanno il diritto a una scuola in presenza. Se si contagiano, la letteratura dice che sono in molti casi asintomatici e con cariche virali alte. Un’aula scolastica rischia di essere il terreno di coltura per il virus che poi si propaga sui bus e fuori dall’istituto”.

L’avviso

Poi annuncia: “Ho chiesto al nostro dipartimento di prevenzione di elaborare delle valutazioni sul da farsi. Decideremo di conseguenza”.