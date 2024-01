Zaia e il sì all’Autonomia: «Ma quale Sud tradito. È un giorno storico, lo diceva anche Einaudi»

«Si segni la data: 23 gennaio 2024. Insieme al 22 ottobre 2017, il giorno del referendum, sono tappe storiche per chi ha a cuore questo Paese». Luca Zaia attende la notizia come fosse lo sbarco sulla luna. Occhi e orecchie sono puntati a Roma sul Senato, che ha dato il via libera alla legge Calderoli sull’Autonomia regionale. «Mi lasci dire che siamo di fronte a un governo che ha mantenuto la sua parola con i cittadini. Guardi anche i tempi: nel dicembre 2022 ha introdotto l’obbligatorietà dei Lep, lo scorso marzo è arrivata questa legge».

Ma l’iter pare ancora lungo

«Una volta che la legge sarà approvata anche dalla Camera, cosa che io spero avvenga entro le Europee, sarà conclusa la fase 2. La prima è stata il referendum che, ricordiamolo, ha avuto una lunga storia. L’ultima sarà la firma del contratto, l’intesa tra il governo e la Regione. Lì ci sarà il cambio di paradigma e una scelta di modernità che, lo ripeterò fino a perdere la voce, nasce dal popolo». Il riferimento è al referendum del 2017. «Il Veneto tentò la consultazione altre due volte. Il terzo tentativo, nel 2014, fu impugnato dal governo di sinistra, ma la Corte costituzionale nel 2015 ci ha dato ragione. Un percorso successivamente condiviso con la Lombardia di Bobo Maroni per arrivare appunto al referendum, il booster che ci ha reso possibile questo sogno di oggi, con 2 milioni e 378 mila veneti che hanno dato la spinta. Ci siederemo al tavolo con la richiesta di poter gestire tutte le 23 materie oggetto dell’Autonomia, con la consapevolezza di affrontare con gradualità il percorso. Il Veneto è pronto, abbiamo sfruttato questi anni e gli ultimi mesi per approfondire molti aspetti, con un osservatorio sull’autonomia dove abbiamo riunito i più importanti esperti, le università, le associazioni economiche. Abbiamo lanciato anche un portale web per la massima condivisione dei lavori».

Francesco Boccia, dal Pd, ha definito il voto di ieri un «barattellum» tra Lega e Fratelli d’Italia

«Al Pd rispondo con le parole del presidente Giorgio Napolitano che nel 2014, a chi gli chiedeva dell’Autonomia, rispose: “È una vera assunzione di responsabilità”. Poi, si può notare che Boccia è dirigente di un partito che nel 2014 voleva vietare il referendum ai veneti. Comunque, me lo faccia ripetere: questa non è la secessione dei ricchi, non spaccherà il Paese e l’Italia è gia a due velocità non per colpa dell’autonomia, che non c’è, ma di un centralismo che spesso deresponsabilizza e spreca». Il suo collega governatore Vincenzo De Luca, dalla Campania, ha parlato dei parlamentari meridionali che «tradiscono il Sud». «Quello che sta accadendo è previsto dalla Costituzione. Peraltro modificata nel 2001 proprio dalla maggioranza guidata dai Ds. Il presidente Luigi Einaudi già nel 1948 disse che “a ognuno dovremo dare l’autonomia che gli spetta”. Penso non ci sia da aggiungere altro. Dopodiché, noi governatori dovremmo essere i primi a invocarla: se siamo riusciti a ben fronteggiare il Covid, non capisco perché non dovremmo chiederla anche su altre materie. E poi, suvvia: per anni ci han detto che servivano i Livelli essenziali di prestazione (Lep) e ora che ci sono… un po’ di coerenza, per favore».