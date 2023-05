Zaia e la siccità del futuro. «Impariamo a dissalare l’acqua di mare e irrigare a goccia»

L’azienda che gestisce la rete idrica statale in Israele si è detta disponibile a collaborare con il Veneto per aiutare la regione a superare la crisi idrica. Ecco cosa ne pensa Luca Zaia. «Giusto un mese fa ho incontrato l’ambasciatore d’Israele in Italia, abbiamo affrontato questo tema. Ho chiesto la disponibilità a incontrare i loro super esperti. Ci saranno altri incontri, stiamo organizzando una missione».

Come si procederà

«Creeremo delle delegazioni, saranno coinvolte anche le imprese. Qualcuna c’è già ma non sono autorizzato a fare nomi. Il progetto è quello di partire con piccoli impianti per la dissalazione dell’acqua marina. Noi abbiamo una risorsa: l’acqua del mare. Ce l’abbiamo qua e non servono chilometri di condotte. Poi abbiamo anche 32 milioni di turisti che ogni anno vengono sulle nostre coste. L’obiettivo è quello di creare un’economia circolare con il fotovoltaico: il sole ci dà l’energia per dissalare l’acqua che poi noi reimmettiamo in sistema. Usare il mare per soddisfare il consumo idrico dei turisti, il messaggio sarebbe stupendo».

Nessuna paura di polemiche

«Lo Stato di Israele è un grande Paese, la polemica sarebbe stucchevole ma non la si può escludere. Ma se si vuole imparare bene in questo ambito, è lì che bisogna andare. Israele è all’avanguardia: ha preso uno spazio arido e l’ha fatto diventare un Eden. Io ci credo in questa cosa e ne ho parlato prima di tutti. È assurdo avere il mare e continuare a vivere con i pozzi, magari facendo danni. Anche perché il consumo di acqua pro capite è spaventoso. Oltre al cambiamento climatico fisiologico, l’azione devastante la fa l’uomo in natura. Sicuramente la pioggia sta arrivando e speriamo che i 200 millimetri previsti nel weekend arrivino con gradualità, ma è innegabile che un ragionamento lo dobbiamo fare a tutela della risorsa idrica. Dobbiamo cambiare paradigma sul fronte dell’irrigazione in agricoltura. Non dobbiamo arrivare ad avere il deserto in casa per cambiare, dunque non siamo legittimati a sperperare. L’obiettivo deve essere l’irrigazione a goccia. E poi c’è anche un altro aspetto che va evidenziato. Ossia che abbiamo una rete di distribuzione dell’acqua con percentuali di dispersione impressionanti, dal 70 all’80 %. Anche su questo bisogna migliorare».