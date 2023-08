Zaia: «Favorire i consumi del granchio blu»

Ogni giorno in Veneto, dall’inizio dell’anno ad oggi, sono stati mangiati 653 chili di granchio blu. Il dato medio risulta dall’approfondimento richiesto da Luca Zaia sulle quantità di Callinectes sapidus commercializzate nel corso del 2023 nei sei principali mercati ittici: fra Caorle, Venezia, Chioggia, Donada, Pila e Scardovari ne sono stati venduti 149.685.000 grammi, cioè quasi 150 tonnellate, una cifra che promette di ingrossarsi grazie alla crescente sensibilizzazione sul problema della specie aliena che divora cozze, vongole e ostriche dalla costa dell’Adriatico al Delta del Po. «Dobbiamo essere al fianco dei pescatori, favorendo anche il consumo alimentare, per permettere che questo “flagello” possa essere, almeno in parte, remunerativo per chi si ritrova con le reti da pesca piene di questi crostacei, non certo desiderati», dice il presidente della Regione, anche se i prezzi risentono già vistosamente della grande disponibilità all’ingrosso.

Una montagna

Spiega infatti Alessandro Faccioli, responsabile di Impresa Pesca Coldiretti Veneto: «In questo momento viene raccolta una montagna di granchi blu, per cui l’offerta è nettamente superiore alla domanda. Dopo aver sondato i vari mercati ittici, posso dire che gli esemplari più grossi, che sono pochi, vengono venduti a 4-5 euro al chilo, mentre quelli mezzani, che rappresentano la maggioranza, arrivano ad essere commercializzati a 1-1,50 euro. Ma in certi giorni l’abbondanza è tale da far crollare a picco i listini sotto l’euro. Il prezzo per il consumatore finale è circa il doppio: 8-10 euro al chilo per i crostacei grandi, intorno ai 3 euro per gli altri». Dall’industria e della ristorazione arrivano segnali di attenzione per il “killer” della molluschicoltura: «C’è il pastificio di Casalserugo che lo utilizza per i suoi ravioli, la pizzeria di Cavallino-Treporti che lo rende ingrediente “re” della sua pizza, l’azienda di Mestre che si occupa di lavorarlo e trasformarlo in polpa e sughi», fa sapere Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura del Senato, «senza dimenticare i tanti piatti realizzati dagli chef veneti che ho potuto degustare una decina di giorni fa ad Eraclea», all’indomani dello stanziamento di 2,9 milioni per sostenerne il prelievo e lo smaltimento.

I fondi

Ma al Governo anche l’Emilia Romagna, dopo il Veneto, chiede di deliberare pure lo stato di emergenza nazionale per i danni all’ambiente e all’economia, il che comporterebbe ulteriori fondi. «Questa specie sta mettendo in crisi un intero settore», spiega il governatore Stefano Bonaccini con l’assessore regionale di comparto Alessio Mammi, alludendo al fatto che gli operatori di Goro e Comacchio riportano una raccolta di 160 tonnellate di granchio blu nel solo periodo intercorso tra l’11 luglio e l’11 agosto. Zaia è fiducioso sull’emanazione del provvedimento: «Il Veneto lo ha chiesto all’esecutivo in tempi non sospetti, con una comunicazione datata 8 agosto. In precedenza abbiamo inviato al Governo anche la richiesta di dichiarare lo stato di calamità, spedita il 27 luglio. Siamo davanti a un settore, quello della pesca, che rischia di essere letteralmente annientato. Il Veneto è il territorio più colpito».

La concorrenza

Per garantire l’equa ripartizione delle risorse fra i territori, il ministero dell’Agricoltura ha disposto la zonizzazione dei danni. Ma intanto il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, paladino delle malghe, teme un altro tipo di concorrenza sleale: «Come per i granchi blu, serve un intervento anche per il problema dei lupi in montagna. Non si devono sottovalutare i gravi rischi di sicurezza della popolazione e la distruzione della pastorizia. Perché nessuno batte ciglio? Anche tra animali c’è discriminazione?».